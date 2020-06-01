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ВВС показала трейлер сериала о Солсбери. Видео

31 мая британская телерадиокорпорация ВВС разместила в YouTube трейлер мини-сериала "Отравления в Солсбери", который снят на основе реальной истории покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Трехсерийный сериал будет транслироваться 14–16 июня на ВВС One. В главных ролях – Энн-Мари Дафф, Рейф Сполл и Майанна Беринг. Режиссер – Сол Дибб.

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В Солсбери в 2018 году применили российское отравляющее вещество
В Солсбери в 2018 году применили российское отравляющее вещество
Фото: ЕРА

Работу над телешоу ВВС начала в октябре 2019 года. Сюжет построен вокруг того, как обычные люди и сотрудники государственных служб Солсбери отреагировали на случившееся.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".

30 июня 2018 года в Великобритании госпитализировали 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Изначально подозревали, что пара отравилась наркотиками, но дополнительная экспертиза выявила следы "Новичка". 8 июля Стерджесс умерла в больнице.

видео

Видео: BBC / YouTube
Теги: Великобритания, ВВС, сериал, трейлер, отравление в Солсбери
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