Взрыв в порту Бейрута: ранены пятеро сотрудников посольства Нидерландов и жена посла

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что в результате взрыва в порту Бейрута пострадали пятеро сотрудников посольства страны. По информации СМИ, серьезные ранения получила также жена посла Нидерландов.

В результате взрыва в Бейруте серьезно пострадала супруга посла Нидерландов в Ливане и пятеро сотрудников посольства страны. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter и голландская вещательная ассоциация NOS.

"Выражаем глубочайшие соболезнования ливанскому народу, его жертвам и выжившим после ужасной катастрофы в Бейруте. Среди них – пять раненых коллег из нашего посольства. Мы будем внимательно следить за развитием событий", – написал Рютте.

Our deepest sympathies are with the Lebanese people, the victims, and survivors after the horrifying disaster in #Beirut. Among them are five injured colleagues from our embassy. We will be monitoring the developments closely. — Mark Rutte (@MinPres) August 4, 2020

NOS со ссылкой на информацию, полученную в министерстве иностранных дел Нидерландов сообщила, что в результате взрыва пострадали не менее шести голландцев. В их числе – пятеро сотрудников посольства и жена посла. Сам посол Нидерландов не пострадал.

По информации Reuters, жена посла серьезно ранена, ее доставили в больницу и госпитализировали. Взрыв сильно повредил здание посольства Нидерландов.

NOS сообщает, что посольство Нидерландов в Бейруте создало кризисную группу, чтобы помочь пострадавшим гражданам своей страны.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. В результате взрыва без крова остались от 250 до 300 тыс. человек, предварительно размер ущерба составляет $3–5 млрд.

Украина уже предложила руководству Ливана необходимую помощь.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев писало, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По последним данным, погибли более 100 человек, свыше 4 тыс. получили травмы. При этом в ливанском Красном Кресте предположили, что многие жертвы еще остаются под завалами.