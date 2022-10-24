Южная и Северная Кореи обменялись предупредительными выстрелами у морской границы

Южнокорейские военные заявили, что коммерческое судно КНДР пересекло морскую границу двух стран Фото: depositphotos.com

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что коммерческое судно КНДР пересекло морскую границу недалеко от острова Пэннен в 3.42 по местному времени (21.42 по Киеву).

ВМС Южной Кореи совершили предупредительные выстрелы в сторону севернокорейского судна и оно сменило траекторию.

Вскоре после этого северокорейские военные заявили, что южнокорейский военный корабль в 3.50 (21.50 по Киеву) нарушил западную морскую границу и армия КНДР произвела по нему 10 предупредительных выстрелов.