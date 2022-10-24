Южная и Северная Кореи обменялись предупредительными выстрелами у морской границы

Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что коммерческое судно КНДР пересекло морскую границу недалеко от острова Пэннен в 3.42 по местному времени (21.42 по Киеву).
ВМС Южной Кореи совершили предупредительные выстрелы в сторону севернокорейского судна и оно сменило траекторию.
Вскоре после этого северокорейские военные заявили, что южнокорейский военный корабль в 3.50 (21.50 по Киеву) нарушил западную морскую границу и армия КНДР произвела по нему 10 предупредительных выстрелов.
Отношения между Северной и Южной Кореей обострились в последние месяцы. 25 сентября КНДР запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету, которая может быть аналогом российской. США и Южная Корея в ответ на это начали совместные учения.
Северная Корея 4 октября запустила баллистическую ракету над Японией. Она пролетела возле префектуры Аомори и упала в Тихий океан примерно в 3200 км восточнее Японии.
8 октября КНДР снова запустила ракеты. Всего за две недели Северная Корея провела семь подобных пусков.