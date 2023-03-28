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Западным компаниям, покидающим Россию, придется платить обязательный взнос в ее бюджет – Financial Times

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В Кремле решили сделать обязательным взнос иностранных компаний за продажу активов в РФ
В Кремле решили сделать обязательным взнос иностранных компаний за продажу активов в РФ
Фото: EPA

В России вышло постановление, обязывающее каждую западную компанию, которая хочет покинуть страну и продать в ней свои активы, заплатить прямое пожертвование в бюджет. Об этом пишет Financial Times 28 марта.

Ранее компании, покидавшие РФ, могли выбрать – или заплатить взнос в российский бюджет в размере 10% от продажи активов, или согласиться на отсрочку платежа на несколько лет.

По словам источника издания, недавно участвовавшего в такой сделке, многие компании хотели уйти из России как можно скорее, поэтому выбирали 10-процентный взнос, чтобы сразу получить деньги.

Теперь у них не будет никакого выбора, заявил изданию адвокат Илья Рачков. Financial Times отмечает, что компании могут подвергнуться критике за то, что они финансируют военные действия РФ, уплачивая налоги в ее бюджет.

Отмечается, что сделки иностранных компаний по продаже ими своих активов в России должны быть согласованы с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. На данный момент одобрения ожидают около 2 тыс. заявок, сказал источник издания. По его словам, комиссия собирается три раза в месяц и рассматривает за одно заседание не более семи заявок.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Россию начали покидать зарубежные компании, а против РФ было введено несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 19 января 2023 года уже ушли более 1200 компаний.

Киевская школа экономики 8 марта сообщила, что российский рынок полностью покинули 6,4% иностранных компаний

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено почти 11,5  тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, экономика, пожертвование, рынок, компании
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