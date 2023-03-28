Западным компаниям, покидающим Россию, придется платить обязательный взнос в ее бюджет – Financial Times

Ранее компании, покидавшие РФ, могли выбрать – или заплатить взнос в российский бюджет в размере 10% от продажи активов, или согласиться на отсрочку платежа на несколько лет.

По словам источника издания, недавно участвовавшего в такой сделке, многие компании хотели уйти из России как можно скорее, поэтому выбирали 10-процентный взнос, чтобы сразу получить деньги.

Теперь у них не будет никакого выбора, заявил изданию адвокат Илья Рачков. Financial Times отмечает, что компании могут подвергнуться критике за то, что они финансируют военные действия РФ, уплачивая налоги в ее бюджет.

Отмечается, что сделки иностранных компаний по продаже ими своих активов в России должны быть согласованы с правительственной комиссией по иностранным инвестициям. На данный момент одобрения ожидают около 2 тыс. заявок, сказал источник издания. По его словам, комиссия собирается три раза в месяц и рассматривает за одно заседание не более семи заявок.