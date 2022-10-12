Запуск японской ракеты-носителя Japan Epsilon не удался

На ракете находились восемь спутников, разработанных частными и государственными учреждениями, в том числе университетами. В JAXA отметили, что решение об отправке команды на самоуничтожение было принято после того, как Epsilon отклонилась от намеченной траектории и не смогла вывести спутники на орбиту, и что сама ракета, по-видимому, упала в море.

Также в агентстве заявили, что продолжат расследование причин нарушения, которое привело к отмене миссии, и создадут группу для помощи в расследовании. По словам президента JAXA Хироши Ямакавы, грубая ошибка повлияет на планы агентства, однако JAXA "сделает все возможное, чтобы восстановить доверие".

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, как сообщает Kyodo, что правительство серьезно восприняло инцидент и "не в состоянии строить догадки", окажет ли это какое-либо влияние на общую космическую политику Японии.

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Видео: KYODO NEWS / YouTube