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Запуск японской ракеты-носителя Japan Epsilon не удался

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На японской ракете находились восемь спутников, разработанных частными и государственными учреждениями
На японской ракете находились восемь спутников, разработанных частными и государственными учреждениями
Фото: Kyodo

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приказало ракете-носителю Epsilon со спутниками самоликвидироваться через несколько минут после старта, поскольку она отклонилась от намеченной траектории. Об этом 12 октября сообщило японское агентство Kyodo.

На ракете находились восемь спутников, разработанных частными и государственными учреждениями, в том числе университетами. В JAXA отметили, что решение об отправке команды на самоуничтожение было принято после того, как Epsilon отклонилась от намеченной траектории и не смогла вывести спутники на орбиту, и что сама ракета, по-видимому, упала в море.

Также в агентстве заявили, что продолжат расследование причин нарушения, которое привело к отмене миссии, и создадут группу для помощи в расследовании. По словам президента JAXA Хироши Ямакавы, грубая ошибка повлияет на планы агентства, однако JAXA "сделает все возможное, чтобы восстановить доверие".

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, как сообщает Kyodo, что правительство серьезно восприняло инцидент и "не в состоянии строить догадки", окажет ли это какое-либо влияние на общую космическую политику Японии.

ВИДЕО
Видео: KYODO NEWS / YouTube
Контекст:

В последний раз JAXA отдавало команду на самоуничтожение, отмечает Kyodo, в ноябре 2003 года. Тогда запуск ракеты H2A со спутником был прерван, поскольку один из двух ее ускорителей не отделился.

JAXA отказалось от жидкотопливных ракет в пользу твердотопливной серии Epsilon, преимущества которой заключаются в более простой конструкции, коротком времени разработки и интервалов запуска.

Теги: Япония, исследование, миссия, спутник, ракеты, ракета, запуск, нарушение
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