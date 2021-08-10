Жертвам обвиняемого в торговле людьми финансиста Эпштейна выплатили более $120 млн

Компенсацию требовали 225 человек. Из них 150 были признаны жертвами.
Компенсация будет осуществляться из фонда, созданного из состояния Эпштейна после его смерти. Он оценивается примерно в $600 млн.
По словам администратора фонда Джорданы Фельдман, согласились на компенсацию около 92% жертв. При этом несколько пострадавших отклонили предложение компенсации и будут судиться.
Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в сексуальном насилии над десятками девушек в период между 2002-м и 2005 годом. В документе отмечалось, что он создал сеть для сексуальной эксплуатации подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений. Эпштейн свою вину отрицал. В случае признания судом вины Эпштейну грозило заключение сроком до 45 лет.
В скандале оказались замешаны известные люди, в том числе политики. Эпштейна считали другом двух президентов США – Билла Клинтона и Дональда Трампа. После разразившегося скандала оба связь с миллиардером отрицали. Британский принц Эндрю якобы также фигурировал в материалах дела Эпштейна.
10 августа стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством. По данным CNN, в ночь самоубийства американского миллиардера Эпштейна в его камере не совершали обход.
Результаты вскрытия тела Эпштейна показали, что у него была сломана шея в нескольких местах.