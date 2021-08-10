Жертвам обвиняемого в торговле людьми финансиста Эпштейна выплатили более $120 млн

Компенсацию требовали 225 человек. Из них 150 были признаны жертвами.

Компенсация будет осуществляться из фонда, созданного из состояния Эпштейна после его смерти. Он оценивается примерно в $600 млн.

По словам администратора фонда Джорданы Фельдман, согласились на компенсацию около 92% жертв. При этом несколько пострадавших отклонили предложение компенсации и будут судиться.