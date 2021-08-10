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Жертвам обвиняемого в торговле людьми финансиста Эпштейна выплатили более $120 млн

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10 августа стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством
10 августа стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством
Фото: EPA

Жертвам американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в педофилии и организации проституции, выплатили более $121 млн компенсаций. Об этом сообщила 9 августа BBC.

Компенсацию требовали 225 человек. Из них 150 были признаны жертвами.

Компенсация будет осуществляться из фонда, созданного из состояния Эпштейна после его смерти. Он оценивается примерно в $600 млн.

По словам администратора фонда Джорданы Фельдман, согласились на компенсацию около 92% жертв. При этом несколько пострадавших отклонили предложение компенсации и будут судиться.

Контекст:

Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в сексуальном насилии над десятками девушек в период между 2002-м и 2005 годом. В документе отмечалось, что он создал сеть для сексуальной эксплуатации подростков при помощи многочисленных сообщников, оказывавших ему содействие в совершении этих преступлений. Эпштейн свою вину отрицал. В случае признания судом вины Эпштейну грозило заключение сроком до 45 лет.

В скандале оказались замешаны известные люди, в том числе политики. Эпштейна считали другом двух президентов США – Билла Клинтона и Дональда Трампа. После разразившегося скандала оба связь с миллиардером отрицали. Британский принц Эндрю якобы также фигурировал в материалах дела Эпштейна.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил жизнь самоубийством. По данным CNN, в ночь самоубийства американского миллиардера Эпштейна в его камере не совершали обход.

Результаты вскрытия тела Эпштейна показали, что у него была сломана шея в нескольких местах.

Теги: сексуальное насилие, выплаты, насилие, Джеффри Эпштейн, компенсация
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