Журналист Иванов: Сомхишвили при Иванишвили – это что-то вроде Тараса Козака при Медведчуке

"В деле российско-грузинского криминального деятеля Тамаза Сомхишвили, одновременно пытающегося судиться с Киевом за несколько сотен миллионов, ремонтировать российскую боевую авиацию, поддерживать связи с ворами в законе и позиционироваться респектабельным британским инвестором, появились интересные обстоятельства. Грузинские коллеги сделали новое расследование и обнаружили прямую связь Сомхишвили с "грузинским медведчуком" Иванишвили. Как выяснилось, Сомхишвили выступал посредником между Иванишвили и вором в законе Шакро Молодым, что еще раз подтверждает неразрывную связь московитской "гэбни" с преступным миром", – написал Иванов.
Он добавил, что партия "Грузинская мечта" Иванишвили была создана под патронатом российского ГРУ, "совершившего спецоперацию по захвату власти в Грузии".
"Иванишвили – протеже Кремля, его агент, контролирующий власть Грузии через правящую партию. Пресловутый законопроект об "иноагентах", вызвавший протесты в Тбилиси, – очередная подрывная инициатива Москвы, косвенно подтверждаемая угрозами ракетными ударами со стороны российских пропагандистов. То есть Сомхишвили при Иванишвили – это что-то вроде [экс-нардепа от ОПЗЖ] Тараса Козака при [экс-нардепе, куме президента РФ Владимира Путина Викторе] Медведчуке", – отметил журналист.
Журналист и политический обозреватель Дмитрий Тузов заявил, что российская боевая авиация, возможно, перевозится в Грузию на ремонт через страны Африки. Иванов ранее рассказывал, что на территории Тбилисского авиазавода действуют три юридических лица, а также три производства, и как минимум на два из них оказывает влияние Сомхишвили (Иванов называет его уголовным авторитетом, известным также как Тамаз Тобольский). По информации журналиста, Сомхишвили/Тобольский может быть связан с ремонтом российских самолетов и вертолетов, а также с модернизацией российских ракет класса "воздух – воздух".
При этом в Украине Сомхишвили пытается отсудить у Киева компенсацию из-за расторжения контракта на реконструкцию Харьковской площади.
Иванов также писал, что по подобной схеме компания Сомхишвили "отжала" земельный участок в 8 га у Одесского ипподрома при содействии городских властей во главе с мэром Геннадием Трухановым.
Журналист уже делал расследование о связях Сомхишвили с криминальным авторитетом Шакро Молодым.
Кулик в эфире Mtavari channel заявил, что Тамаз Сомхишвили и Бидзина Иванишвили являются давними бизнес-партнерами, что подтверждается информацией из государственных реестров.