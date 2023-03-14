Журналист Иванов: Сомхишвили при Иванишвили – это что-то вроде Тараса Козака при Медведчуке

"В деле российско-грузинского криминального деятеля Тамаза Сомхишвили, одновременно пытающегося судиться с Киевом за несколько сотен миллионов, ремонтировать российскую боевую авиацию, поддерживать связи с ворами в законе и позиционироваться респектабельным британским инвестором, появились интересные обстоятельства. Грузинские коллеги сделали новое расследование и обнаружили прямую связь Сомхишвили с "грузинским медведчуком" Иванишвили. Как выяснилось, Сомхишвили выступал посредником между Иванишвили и вором в законе Шакро Молодым, что еще раз подтверждает неразрывную связь московитской "гэбни" с преступным миром", – написал Иванов.

Он добавил, что партия "Грузинская мечта" Иванишвили была создана под патронатом российского ГРУ, "совершившего спецоперацию по захвату власти в Грузии".

"Иванишвили – протеже Кремля, его агент, контролирующий власть Грузии через правящую партию. Пресловутый законопроект об "иноагентах", вызвавший протесты в Тбилиси, – очередная подрывная инициатива Москвы, косвенно подтверждаемая угрозами ракетными ударами со стороны российских пропагандистов. То есть Сомхишвили при Иванишвили – это что-то вроде [экс-нардепа от ОПЗЖ] Тараса Козака при [экс-нардепе, куме президента РФ Владимира Путина Викторе] Медведчуке", – отметил журналист.