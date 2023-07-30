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"День скорби". В Киеве возле посольства РФ почтили память погибших в Оленовке украинских защитников. Фоторепортаж

Сегодня 00.10
29 июля в Киеве прошли мероприятия, посвященные защитникам Мариуполя, погибшим в результате теракта, устроеного годом ранее российскими оккупантами в лагере с украинскими военнопленными в Оленовке Донецкой области. Возле посольства страны-агрессора РФ в Киеве украинцы показали театрализованное представление о трагедии, сообщило "Суспільне". Одна из организаторов акции считает, что этот день нужно объявить в Украине Днем скорби. Память азовцев почтили и на Майдане Независимости, фото разместило агентство ЕРА. 29 июля 2022 года в Оленовке, где удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в результате теракта погибли, как заявили оккупанты, порядка 50 украинских военнопленных. Пропаганда утверждала, что удар был нанесен ВСУ, но и в ВСУ, и в ООН опровергли это. Экспертиза установила, что взрыв был вызван реактивным термобарическим гранатометом, сообщили в Офисе генпрокурора 28 июля 2023 года.
Теги: теракт, посольство, война, Оленовка, война России против Украины, погибшие, память
 

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