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После убийства иранского генерала Сулеймани на Ближнем Востоке начались антиамериканские протесты. Фоторепортаж

Сегодня 21.10
В ряде стран Ближнего Востока вспыхнули антиамериканские протесты после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. В течение 3–6 января митинги, на которых звучали антиамериканские лозунги, прошли в Иране, Пакистане, Турции, Йемене, Ливане. Так, 5 января в нескольких городах Пакистана, в том числе в Исламабаде и Карачи, состоялись акции протеста, на которых скандировали "Смерть Америке", "Америка – террорист", пишет местная газета Dawn. Подобные лозунги звучали и на митинге сторонников военизированной группировки "Хезболла" в столице Ливана Бейруте 5 января, сообщает Al Jazeera. Выступая перед собравшимися, лидер "Хезболлы" Хасан Насралла пообещал нанести удар по военным силам США в регионе в ответ на убийство Сулеймани. На некоторых митингах участники жгли американские и израильские флаги. Фотографии с акций протеста опубликовало агентство EPA.
Теги: Иран, Турция, Ливан, Пакистан, Йемен, Хезболла, Касем Сулеймани, акции протеста, Хасан Насралла
 

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