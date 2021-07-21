В центре Китая жертвами наводнений стали не менее 25 человек. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Жертвами наводнений в провинции Хэнань в центральной части Китая стали по меньшей мере 25 человек, без вести пропавшими считаются семеро. Об этом 21 июля сообщает Global Times
. Больше всего от подтоплений, вызванных сильными дождями, пострадала столица провинции, город Чжэнчжоу. Здесь только в результате затопления метро погибли 12 человек и пострадали пять. В общей сложности пострадавшими от наводнений стали 1,24 млн человек. В Чжэнчжоу за сутки выпало в среднем 457,5 мм осадков, пишет агентство "Синьхуа"
. Фотографии из КНР опубликовало агентство ЕРА
.