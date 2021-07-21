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В центре Китая жертвами наводнений стали не менее 25 человек. Фоторепортаж

Сегодня 15.26
Жертвами наводнений в провинции Хэнань в центральной части Китая стали по меньшей мере 25 человек, без вести пропавшими считаются семеро. Об этом 21 июля сообщает Global Times. Больше всего от подтоплений, вызванных сильными дождями, пострадала столица провинции, город Чжэнчжоу. Здесь только в результате затопления метро погибли 12 человек и пострадали пять. В общей сложности пострадавшими от наводнений стали 1,24 млн человек. В Чжэнчжоу за сутки выпало в среднем 457,5 мм осадков, пишет агентство "Синьхуа". Фотографии из КНР опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Китай, метро, наводнение, КНР, осадки, жертвы, пострадавшие, погибшие, пропавшие без вести
 

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