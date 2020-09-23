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В Минске протестуют против инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж

Сегодня 22.14
Сотни жителей Минска вышли на спонтанные акции протеста, узнав о засекреченной инаугурации Александра Лукашенко, считающего себя победителем президентских выборов. Как сообщает "Радыё Свабода", больше всего демонстрантов собралось у стелы "Минск – город-герой". Люди пришли с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами, высмеивающими Лукашенко. Вооруженные ружьями сотрудники ОМОН начали жестко задерживать людей. Милиция применила водометы.
 

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