В Минске протестуют против инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Фото: svaboda.org
Сотни жителей Минска вышли на спонтанные акции протеста, узнав о засекреченной инаугурации Александра Лукашенко, считающего себя победителем президентских выборов.
Как сообщает "Радыё Свабода"
, больше всего демонстрантов собралось у стелы "Минск – город-герой". Люди пришли с национальными бело-красно-белыми флагами и плакатами, высмеивающими Лукашенко. Вооруженные ружьями сотрудники ОМОН начали жестко задерживать людей. Милиция применила водометы
.