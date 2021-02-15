ГОРДОН
 
 
События

Закованный в лед Бердянск и огромные сугробы Киева – выходные после циклонов в Украине. Фоторепортаж

Сегодня 18.54
Украину с 8 февраля заметало снегопадами, коммунальные службы работали в усиленном режиме. Из-за непогоды в ряде областей и столице ввели ограничения на движение транспорта. Больше всего снега выпало в Тернопольской области – 112 см, во Львове и в Киеве – более 30 см снега. Метеорологи говорили, что снегопады и ледяные дожди принесла в Украину серия циклонов. Но 13–14 февраля, по заявлению синоптиков, антициклон Helida должен был "вытолкать" циклоны из Украины. Смотрите, как выглядели зимние улицы Украины в конце прошлой недели, в фотоподборке от "ГОРДОН".
Теги: снегопад, Бердянск, непогода, циклон, снег, синоптики, улицы
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Центр экстренной медицинской помощи призывает осторожно ходить под крышами домов и избегать участков, где нависает снег или много сосулек
КИЕВ
В Киеве два человека попали в больницу с травмами головы из-за падения сосулек
Сегодня 17.10
Киевлян госпитализировали с травмами головы после падения сосулек. Также зафиксированы случаи переохлаждения и обморожения.
С начала непогоды в Украине сотрудники ГСЧС освободили 2621 транспортное средство
ПРОИСШЕСТВИЯ
Движение грузовиков из-за непогоды ограничено в четырех областях – ГСЧС
Сегодня 10.40
В Украине за сутки из снежных заносов Государственная служба по чрезвычайным ситуациям освободила 373 транспортных средства и оказала помощь 795 гражданам.
Мужчина заявил, что к его дому на легковом транспорте не проехать
ПРОИСШЕСТВИЯ, ОБЩЕСТВО
Житель Черниговской области сообщил полиции, что убил отчима. Он соврал, чтобы ему почистили снег
Вчера 21.20
34-летнему жителю села Грибова Рудня Черниговской области не понравилось, что у его дома не почищен снег. Поэтому он позвонил в полицию и сообщил о вымышленном убийстве, сообщила пресс-секретарь Нацполиции области Юлия Ковтун.
Снегопадов и ледяных дождей на следующей неделе синоптики не обещают
ОБЩЕСТВО
Морозы в Украине продержатся до 21 февраля – синоптик
13 февраля, 2021 00.36
13–14 февраля антициклон Helida вытолкает циклоны из Украины, чтобы дать дорогу воздушной массе арктического происхождения. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине
"Жесткая хватка олигархов, коррупция, отсутствие политической решимости". Главное из резолюции Европарламента по Украине G
Наталия ДВАЛИ
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное
  Опасный вирус, биотерроризм и роботы вместо людей. Какие прогнозы Билла Гейтса уже сбылись и что он еще предсказал. Главное G
Наталия ДВАЛИ
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону
  "Харьковчанин – это национальность". Полный текст невышедшего интервью Кернеса Гордону G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS