Закованный в лед Бердянск и огромные сугробы Киева – выходные после циклонов в Украине. Фоторепортаж
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
В Бердянске обледенела набережная. Фото: Tanya Cheremysina / Facebook
Львов. Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове чиновники мэрии вышли убирать снег. Фото: city-adm.lviv.ua
Во Львове чиновники мэрии вышли убирать снег. Фото: city-adm.lviv.ua
Спасатели помогают вытаскивать машины из снеговых заносов, Львовская область. Фото: dsns.gov.ua
Спасатели помогают вытаскивать машины из снеговых заносов, Запорожская область. Фото: dsns.gov.ua
Спасатели помогают вытаскивать машины из снеговых заносов, Киевская область. Фото: dsns.gov.ua
В Киеве убирают снег. Фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве убирают снег. Фото: kyivcity.gov.ua
В Киеве убирают снег. Фото: kyivcity.gov.ua