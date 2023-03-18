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"Папа, ты чего? В Киеве танки, как, "не приезжай"?" – Двое братьев Мачарашвили вернулись из-за границы, встали на защиту Украины и погибли в боях с российскими оккупантами

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Эрнест (справа) погиб почти через полгода после гибели брата Темури
Эрнест (справа) погиб почти через полгода после гибели брата Темури
Фото из архива семьи Мачарашвили

Братья Темури и Эрнест Мачарашвили – украинцы грузинского происхождения. В начале полномасштабного вторжения они находились за границей, без колебаний вернулись в Украину и вступили в ряды Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. В апреле 2022 года во время боев в Запорожской области погиб Темури, а в октябре на херсонском направлении погиб Эрнест. Историю жизни и гибели братьев Мачарашвили рассказала их сестра Илона Магай-Мачарашвили.

Текст подготовила платформа памяти "Мемориал", рассказывающая истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для издания "ГОРДОН". Чтобы сообщить данные о потерях Украины заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Темури и Эрнест родились в украино-грузинской семье Зинаиды и Бондо Мачарашвили. Пара познакомилась еще студентами во время строительства "Атоммаша" в России. Затем Зинаида вернулась домой в Ровеньки, Луганской области. Бондо поехал к ней. Пара поженилась и осталась жить в Украине. Один за другим родились дети. Супруги Мачарашвили вырастили 12 детей: шесть парней и шесть девушек.

"Мама воспитывала нас, увлекалась фотографией, а папа работал на шахте. Дети стали для них величайшей радостью и смыслом жизни. Несмотря на тяжелый труд шахтера, папа помогал с детьми: играл, вставал ночью и укачивал их, чтобы мать могла отдохнуть, стирал пеленки. Эрнест увлекался их историей любви, даже хотел съездить на место, где они познакомились", – рассказала сестра бойцов.

Большая семья Мачарашвили. Фото из архива Илоны Магай-Мачарашвили

Вся большая семья Мачарашвили. Фото из архива Илоны Магай-Мачарашвили

"У всех нас необычные имена: Эрнест, Темури, Спартак, Илона… Имена старшим детям родители подбирали сами, а младших уже называли старшие. Темури назвали в честь друга Бондо. А Эрнест получил имя в честь известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Мама с детства развивала у нас критическое мышление. Родители много вложили в наше воспитание. Все, чем и кем мы являемся, – большая их заслуга и труд. Они – отличные люди, которые всегда уважали свободу самовыражения и выбор своих детей", – отметила Илона.

Темури родился 24 мая 1979-го, а Эрнест – 19 ноября 1984 года. По словам Илоны, расти в Ровеньках Луганской области было нелегко.

"Мы постоянно были под клеймом: если многодетные, то малоимущие, если малоимущие – неблагополучные. Был случай, когда мама пришла за продуктами в магазин, стояла небольшая очередь и продавщица воскликнула: "О, пришла со своим выводком..." Мама ушла расстроенная, рассказала папе и он устроил там разгром, чтобы больше никто не позволял себе такое отпускать в сторону его семьи. Родителям часто приходилось отстаивать себя и детей. Я бы это назвала одним словом – выживание. Особенно, когда мы учились в школе", – рассказала Илона.

По ее словам, Темури и Эрнест были очень похожи: оживленные, энергичные, с обостренным чувством справедливости. Но одновременно – полными противоположностями. Старшему брату повезло меньше – он учился еще в советской школе, очень отличался от других детей внешностью, характером, семьей, поэтому должен был постоянно отстаивать себя.

Слева направо: Спартак, Эрнест, Ярослав, Темури, Бондо, Ринат и Самуил Мачарашвили. Фото из архива семьи

Слева направо: Спартак, Эрнест, Ярослав, Темури, Бондо, Ринат и Самуил Мачарашвили. Фото из архива семьи Мачарашвили

"Мы жили в советские времена, когда учителя обладали непререкаемым авторитетом, бывало, что и унижали нас с Бондо. Нам часто говорили, что по Темури "плачет тюрьма", относились к моему сыну и к нашей семье с предубеждением. Позднее я буду извиняться перед Темури, потому что считаю, что помогла учителям разрушить судьбу своего сына. Не верила ему, а он был очень уязвимым ребенком. Темури заплатил за всех, чтобы мы научились правильно воспитывать детей", – рассказала мать бойцов Зинаида Мачарашвили.

Она считает, что именно такое отношение и недоверие повлияли на сына и он пошел не по тому пути. Темури не любил, когда нарушали его личные границы. Он мог жестко ответить и постоять за себя.

Темури

Темури дважды отбывал заключение. Первый раз за решетку попал в 18, отсидел пять лет. А потом сразу был второй срок. Во время второго заключения Темури начал изучать Библию.

"В тюрьме было плохое отношение к нему со стороны правоохранительных органов. Второй раз его подставили. Все это время мы в семье никогда его не осуждали, не сторонились, а наоборот, поддерживали ", – рассказала Илона.

Темури Мачарашвили (второй слева). Фото из архива семьи

Темури Мачарашвили (второй слева). Фото из архива семьи Мачарашвили

Оба раза мужчину освобождали из тюрьмы досрочно. Когда Темури вышел во второй раз, решил, что больше никогда не попадет в тюрьму. Он начал учиться, поступил в университет и получил специальность социального работника. Увлекался историей Украины. Часто ездил на заработки за границу, работал там разнорабочим на строительстве. В течение 2014–2015 годов участвовал в АТО. Пытался в Киеве открыть лоток по продаже пирожков.

"Обществу не хватает принятия таких людей, а они могут меняться. Темури волновала судебная, правоохранительная системы Украины, он знал ее изнутри и об этом часто говорил с Эрнестом. Жизнь пыталась сломать его миллион раз. И это не просто слова. Но он не прогнулся, не сломался, а выстоял", – рассказала сестра.

Последние годы Темури жил так, как давно мечтал. Работал в Эстонии, там женился. Открыл фирму, которая занималась трудоустройством людей за границей.

Эрнест

Наверное, именно из-за опыта Темури Эрнест пытался пойти другим путем, хотя никогда не стеснялся сидевшего в тюрьме брата.

В школе Эрнест получал грамоты, занимался боксом, помогал семье с семейным бизнесом – выращиванием грибов. Им очень гордились. В 2004 году, сразу после школы ушел в армию, служил в Очакове Николаевской области. Позже поступил в Николаевский педагогический университет, получил специальность "учитель физкультуры, физическое воспитание".

Эрнест очень хотел и любил работать с детьми. Организовал военно-патриотические лагеря в Николаеве для трудных подростков. Прививал им любовь к своему государству и языку. Эрнест вместе с Темури работали в школе-интернате "Аляуды" на одноименном полуострове.

Эрнест с сестрой Илоной, архив Илоны

Эрнест с сестрой Илоной. Фото из архива Илоны Магай-Мачарашвили

"Трудные дети были стихией Эрнеста. Я тоже была непростым подростком и он мной занимался. Когда Эрнест учился в университете, участвовал в программе "Старший брат, старшая сестра". Там он взял под опеку двух мальчиков: один – с аутизмом, другой – с гиперактивностью. Итог его работы как педагога был потрясающий. Обоих детей потом усыновили. С одной из семей он общался до последнего. Эрнест и Темури очень мечтали иметь своих детей", – поделилась Илона Магай-Мачарашвили.

Эрнест жил и работал в Днепре и Киеве. Потом уехал в Польшу. Там последние два года занимался установкой бассейнов. Продолжал обучение по магистерской программе в Украине. Хотел поступить в иностранный вуз.

Бойцы в рядах Вооруженных сил Украины

Для семьи Мачарашвили война началась девять лет тому назад. Ровеньки с лета 2014-го оккупированы россиянами. Тогда из родного города пришлось уехать всей семье. По словам Зинаиды Мачарашвили, несмотря на то, что Украина тогда была независимой уже более 20 лет, в Луганской области этого не ощущалось.

"Люди и не заметили, что Советский Союз развалился. Когда я уехала из Ровенек, только тогда поняла, что Украина – моя страна, где хочется жить", – отметила Зинаида.

Большая семья Мачарашвили разъехалась разными уголками государства. Бондо Мачарашвили последние шесть лет был капелланом на востоке, много времени проводил с военными. За год до полномасштабного вторжения он взял отпуск.

24 февраля 2022 года Темури и Эрнест были за границей. Когда узнали о полномасштабном наступлении, решили вернуться в Украину.

"Родителям было тяжело на сердце, но они всегда уважали наш выбор. Поэтому папа сказал: делайте, как чувствуете. Конечно, он ими гордился. Пытался предложить им помогать Украине из-за границы, Темури ответил: "Папа, ты чего? В Киеве танки, как не приезжай? У нас есть боевой опыт, у нас нет детей", – вспомнила Илона.

Эрнест и Темури вернулись в страну и вместе вступили в ряды 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого – Эрнест предложил приобщиться к тем, с кем он раньше служил. Помимо выполнения своих обязанностей, братья обеспечивали свою группу всем необходимым, чтобы эффективно выполнять боевые задания. В ВСУ Темури был старшим матросом, а Эрнест – главным старшиной. Но Темури и Эрнест знали, за что они сражаются.

"На фронте Темури часто задумывался о вечном. Побратимы называли его Доцентом. Он говорил: "Надо всем прощать, ребята, даже русским. Нельзя ни на кого держать обиду". Он был очень смелым, храбрым воином. Для него не было задач, которые не выполняют. Эрнест говорил: "Мы воюем за Родину и за семью. Поэтому мне очень важно, чтобы ты была счастлива в своей семье", – рассказала сестра.

По словам матери, Эрнесту было очень важно, чтобы дети росли с родителями. Для него было великой трагедией, когда гибли побратимы, а их дети оставались полусиротами.

"Я не боюсь умереть. Труднее всего, когда рядом умирают мои друзья", – говорил он матери.

Темури рассказывал, что "воюет за справедливость, за другую страну, в которой хочется жить". После войны братья уже не хотели уезжать за границу, а мечтали строить новую Украину. Имели много планов, что делать для того, чтобы государство стало другим.

Вечером 25 апреля 2022 года Темури и Эрнест вместе со своими побратимами пошли на боевое задание у села Темировка в Запорожской области, где их бригада останавливала российское наступление. Накануне они позвонили по телефону родителям и сказали, что будут выполнять тяжелую работу. Темури попросил маму помолиться за них.

"Он всегда говорил: "Ма, я не боюсь смерти, потому что я же бессмертен". А своей жене обещал: "Даже если меня не станет, я всегда буду с тобой", – вспомнила Илона.

По ее словам, примерно в три ночи Эрнест написал в семейный семейный чат: "Принял бой. Раненый. Не можем забрать. Молитесь".

"Я знала, что мои сыновья на сложной задаче, поэтому просто сидела и смотрела в телефон. Не находила себе места. Когда Эрнест написал: "Забрали. Он погиб", я закричала. Чуда не произошло…", – рассказала мать бойца.

Позже Эрнест рассказал близким: когда они шли на задание, оккупанты накрыли их огнем, Темури и командир получили ранения, доложили об этом по рации, а потом исчезла связь. Их тела искали пол дня. Илона отметила, что Эрнест корил себя за потерю брата и всем говорил: "Простите, пожалуйста, что не уберег".

Эрнест на поминках брата Темури. Фото из архива семьи

Эрнест Мачерашвили. Фото из архива семьи Мачарашвили

В день, когда не стало Темури, Эрнест тоже получил ранение. Он недолго был на больничном, поехал в Киев организовать похороны. Вернулся в часть и некоторое время работал в штабе, а затем отправился на фронт. Участвовал в контрнаступлении на херсонском направлении.

"Эрнест очень хотел дойти до Херсона. Он восхищался побратимами, которые ходили в тыл врага. Когда кого-то из ребят брали в плен, просил молиться, "потому что он столько дел наделал против оккупантов, что не дай бог, оставаться в плену", – отметила сестра.

13 октября 2022 года бригаду Эрнеста Мачарашвили отправили на задание вблизи поселка Крещеновка Херсонской области. Во время отступления оккупанты начали бить по ним. Эрнест с побратимами сопротивлялись, положили много врагов, однако русская пуля убила воина.

"Эрнест получил ранение в живот. Там было без шансов. Даже раненым он отстреливался до последнего. Это была невероятная смелость. Военный фельдшер побежал его вытаскивать и тоже получил ранения, несовместимые с жизнью. Единственное, о чем попросил Эрнест ребят перед смертью оставляйте меня здесь", – рассказала Илона.

Темури и Эрнеста похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.

"Побратимы из разных бригад, где служили ребята, были на похоронах. Они настолько хорошо рассказывали о моих сыновьях, я даже не могла поверить, что мы смогли воспитать таких детей, что у нас получилось. Верю, что мои сыновья в лучшем мире. Ведь они однажды приснились своей сестре Инге. На прекрасной лужайке сидел Эрнест, а Темури, счастливый, что-то весело рассказывал брату", – сказала Зинаида Мачарашвили.

Фото

Бондо Мачарашвили на могиле своих сыновей. Фото из архива семьи Мачарашвили

"Мы пережили потерю в ускоренном варианте, но война еще продолжается. Пожалуй, только тогда, когда она закончится, мы сможем взглянуть на потерю по-новому, пережить горевание. Ведь каждый наш праздник сейчас сопровождает то, что их уже нет", – сказала Илона Магай-Мачерошвили.

Она считает, что должна сохранить память о братьях, в частности, добиться переименования одной из улиц в их честь в освобожденных от россиян Ровеньках.

"Когда Ровеньки освободят, мы заедем туда на украинских танках и будем кричать "Слава Украине!". Каждую крысу поймают. Каждого сепаратиста отправят к Раше, в лучшем случае. Тем самым танком мы снесем памятник Ленину на местной площади и символически протащим его всей длинной улицей, названной тем же позорным именем. На его месте сделаем торжественный памятник всем павшим героям в этой войне, уроженцами этого города. А улицу Ленина или квартал Гагарина переименуем в улицу Братьев Мачарашвили", – написала она в Facebook.

Бондо и Зинаида часто приходят к сыновьям на кладбище. Пережить боль утраты им помогает Бог. Зинаида Мачарашвили отметила, что для ее семьи важно, чтобы понес справедливое наказание экскомандир 73-го морского центра спецназначения Эдуард Шевченко, которому СБУ недавно выдвинула подозрение в госизмене, и было очищено имя ее сыновей.

"Именно этот человек несправедливо обвинял Темури, когда он служил в АТО. Сын был вынужден отстаивать себя в суде. Большинство бывших палачей и судей Темури, как в 2014 году, так и сейчас, перешли на сторону России. Так кто же настоящие герои Украины? Об этом нужно говорить, а главное – восстановить доброе имя моих сыновей", – отметила женщина.

"Всю жизнь моих братьев пытались сломать. Им говорили, что они лишние в этом мире, никому не нужны, но они не обращали на это внимания, делали то, что умели. Они всегда были за справедливость, отстаивали тех, кто слабее. Это действительно достойные люди", – заявила Илона Магай-Мачерошвили.

Теги: Россия, Украина, война, военные, Ровеньки, вторжение, АТО, ВСУ, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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