"Папа, ты чего? В Киеве танки, как, "не приезжай"?" – Двое братьев Мачарашвили вернулись из-за границы, встали на защиту Украины и погибли в боях с российскими оккупантами

Текст подготовила платформа памяти "Мемориал", рассказывающая истории убитых Россией гражданских и погибших украинских военных, специально для издания "ГОРДОН". Чтобы сообщить данные о потерях Украины – заполняйте формы: для погибших военных и гражданских жертв.

Темури и Эрнест родились в украино-грузинской семье Зинаиды и Бондо Мачарашвили. Пара познакомилась еще студентами во время строительства "Атоммаша" в России. Затем Зинаида вернулась домой в Ровеньки, Луганской области. Бондо поехал к ней. Пара поженилась и осталась жить в Украине. Один за другим родились дети. Супруги Мачарашвили вырастили 12 детей: шесть парней и шесть девушек.

"Мама воспитывала нас, увлекалась фотографией, а папа работал на шахте. Дети стали для них величайшей радостью и смыслом жизни. Несмотря на тяжелый труд шахтера, папа помогал с детьми: играл, вставал ночью и укачивал их, чтобы мать могла отдохнуть, стирал пеленки. Эрнест увлекался их историей любви, даже хотел съездить на место, где они познакомились", – рассказала сестра бойцов.

Вся большая семья Мачарашвили. Фото из архива Илоны Магай-Мачарашвили

"У всех нас необычные имена: Эрнест, Темури, Спартак, Илона… Имена старшим детям родители подбирали сами, а младших уже называли старшие. Темури назвали в честь друга Бондо. А Эрнест получил имя в честь известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Мама с детства развивала у нас критическое мышление. Родители много вложили в наше воспитание. Все, чем и кем мы являемся, – большая их заслуга и труд. Они – отличные люди, которые всегда уважали свободу самовыражения и выбор своих детей", – отметила Илона.

Темури родился 24 мая 1979-го, а Эрнест – 19 ноября 1984 года. По словам Илоны, расти в Ровеньках Луганской области было нелегко.

"Мы постоянно были под клеймом: если многодетные, то малоимущие, если малоимущие – неблагополучные. Был случай, когда мама пришла за продуктами в магазин, стояла небольшая очередь и продавщица воскликнула: "О, пришла со своим выводком..." Мама ушла расстроенная, рассказала папе и он устроил там разгром, чтобы больше никто не позволял себе такое отпускать в сторону его семьи. Родителям часто приходилось отстаивать себя и детей. Я бы это назвала одним словом – выживание. Особенно, когда мы учились в школе", – рассказала Илона.

По ее словам, Темури и Эрнест были очень похожи: оживленные, энергичные, с обостренным чувством справедливости. Но одновременно – полными противоположностями. Старшему брату повезло меньше – он учился еще в советской школе, очень отличался от других детей внешностью, характером, семьей, поэтому должен был постоянно отстаивать себя.

Слева направо: Спартак, Эрнест, Ярослав, Темури, Бондо, Ринат и Самуил Мачарашвили. Фото из архива семьи Мачарашвили

"Мы жили в советские времена, когда учителя обладали непререкаемым авторитетом, бывало, что и унижали нас с Бондо. Нам часто говорили, что по Темури "плачет тюрьма", относились к моему сыну и к нашей семье с предубеждением. Позднее я буду извиняться перед Темури, потому что считаю, что помогла учителям разрушить судьбу своего сына. Не верила ему, а он был очень уязвимым ребенком. Темури заплатил за всех, чтобы мы научились правильно воспитывать детей", – рассказала мать бойцов Зинаида Мачарашвили.

Она считает, что именно такое отношение и недоверие повлияли на сына и он пошел не по тому пути. Темури не любил, когда нарушали его личные границы. Он мог жестко ответить и постоять за себя.

Темури

Темури дважды отбывал заключение. Первый раз за решетку попал в 18, отсидел пять лет. А потом сразу был второй срок. Во время второго заключения Темури начал изучать Библию.

"В тюрьме было плохое отношение к нему со стороны правоохранительных органов. Второй раз его подставили. Все это время мы в семье никогда его не осуждали, не сторонились, а наоборот, поддерживали ", – рассказала Илона.

Темури Мачарашвили (второй слева). Фото из архива семьи Мачарашвили

Оба раза мужчину освобождали из тюрьмы досрочно. Когда Темури вышел во второй раз, решил, что больше никогда не попадет в тюрьму. Он начал учиться, поступил в университет и получил специальность социального работника. Увлекался историей Украины. Часто ездил на заработки за границу, работал там разнорабочим на строительстве. В течение 2014–2015 годов участвовал в АТО. Пытался в Киеве открыть лоток по продаже пирожков.

"Обществу не хватает принятия таких людей, а они могут меняться. Темури волновала судебная, правоохранительная системы Украины, он знал ее изнутри и об этом часто говорил с Эрнестом. Жизнь пыталась сломать его миллион раз. И это не просто слова. Но он не прогнулся, не сломался, а выстоял", – рассказала сестра.

Последние годы Темури жил так, как давно мечтал. Работал в Эстонии, там женился. Открыл фирму, которая занималась трудоустройством людей за границей.

Эрнест

Наверное, именно из-за опыта Темури Эрнест пытался пойти другим путем, хотя никогда не стеснялся сидевшего в тюрьме брата.

В школе Эрнест получал грамоты, занимался боксом, помогал семье с семейным бизнесом – выращиванием грибов. Им очень гордились. В 2004 году, сразу после школы ушел в армию, служил в Очакове Николаевской области. Позже поступил в Николаевский педагогический университет, получил специальность "учитель физкультуры, физическое воспитание".

Эрнест очень хотел и любил работать с детьми. Организовал военно-патриотические лагеря в Николаеве для трудных подростков. Прививал им любовь к своему государству и языку. Эрнест вместе с Темури работали в школе-интернате "Аляуды" на одноименном полуострове.

Эрнест с сестрой Илоной. Фото из архива Илоны Магай-Мачарашвили

"Трудные дети были стихией Эрнеста. Я тоже была непростым подростком и он мной занимался. Когда Эрнест учился в университете, участвовал в программе "Старший брат, старшая сестра". Там он взял под опеку двух мальчиков: один – с аутизмом, другой – с гиперактивностью. Итог его работы как педагога был потрясающий. Обоих детей потом усыновили. С одной из семей он общался до последнего. Эрнест и Темури очень мечтали иметь своих детей", – поделилась Илона Магай-Мачарашвили.

Эрнест жил и работал в Днепре и Киеве. Потом уехал в Польшу. Там последние два года занимался установкой бассейнов. Продолжал обучение по магистерской программе в Украине. Хотел поступить в иностранный вуз.

Бойцы в рядах Вооруженных сил Украины

Для семьи Мачарашвили война началась девять лет тому назад. Ровеньки с лета 2014-го оккупированы россиянами. Тогда из родного города пришлось уехать всей семье. По словам Зинаиды Мачарашвили, несмотря на то, что Украина тогда была независимой уже более 20 лет, в Луганской области этого не ощущалось.

"Люди и не заметили, что Советский Союз развалился. Когда я уехала из Ровенек, только тогда поняла, что Украина – моя страна, где хочется жить", – отметила Зинаида.

Большая семья Мачарашвили разъехалась разными уголками государства. Бондо Мачарашвили последние шесть лет был капелланом на востоке, много времени проводил с военными. За год до полномасштабного вторжения он взял отпуск.

24 февраля 2022 года Темури и Эрнест были за границей. Когда узнали о полномасштабном наступлении, решили вернуться в Украину.

"Родителям было тяжело на сердце, но они всегда уважали наш выбор. Поэтому папа сказал: делайте, как чувствуете. Конечно, он ими гордился. Пытался предложить им помогать Украине из-за границы, Темури ответил: "Папа, ты чего? В Киеве танки, как не приезжай? У нас есть боевой опыт, у нас нет детей", – вспомнила Илона.

Эрнест и Темури вернулись в страну и вместе вступили в ряды 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого – Эрнест предложил приобщиться к тем, с кем он раньше служил. Помимо выполнения своих обязанностей, братья обеспечивали свою группу всем необходимым, чтобы эффективно выполнять боевые задания. В ВСУ Темури был старшим матросом, а Эрнест – главным старшиной. Но Темури и Эрнест знали, за что они сражаются.

"На фронте Темури часто задумывался о вечном. Побратимы называли его Доцентом. Он говорил: "Надо всем прощать, ребята, даже русским. Нельзя ни на кого держать обиду". Он был очень смелым, храбрым воином. Для него не было задач, которые не выполняют. Эрнест говорил: "Мы воюем за Родину и за семью. Поэтому мне очень важно, чтобы ты была счастлива в своей семье", – рассказала сестра.

По словам матери, Эрнесту было очень важно, чтобы дети росли с родителями. Для него было великой трагедией, когда гибли побратимы, а их дети оставались полусиротами.

"Я не боюсь умереть. Труднее всего, когда рядом умирают мои друзья", – говорил он матери.

Темури рассказывал, что "воюет за справедливость, за другую страну, в которой хочется жить". После войны братья уже не хотели уезжать за границу, а мечтали строить новую Украину. Имели много планов, что делать для того, чтобы государство стало другим.

Вечером 25 апреля 2022 года Темури и Эрнест вместе со своими побратимами пошли на боевое задание у села Темировка в Запорожской области, где их бригада останавливала российское наступление. Накануне они позвонили по телефону родителям и сказали, что будут выполнять тяжелую работу. Темури попросил маму помолиться за них.

"Он всегда говорил: "Ма, я не боюсь смерти, потому что я же бессмертен". А своей жене обещал: "Даже если меня не станет, я всегда буду с тобой", – вспомнила Илона.

По ее словам, примерно в три ночи Эрнест написал в семейный семейный чат: "Принял бой. Раненый. Не можем забрать. Молитесь".

"Я знала, что мои сыновья на сложной задаче, поэтому просто сидела и смотрела в телефон. Не находила себе места. Когда Эрнест написал: "Забрали. Он погиб", я закричала. Чуда не произошло…", – рассказала мать бойца.

Позже Эрнест рассказал близким: когда они шли на задание, оккупанты накрыли их огнем, Темури и командир получили ранения, доложили об этом по рации, а потом исчезла связь. Их тела искали пол дня. Илона отметила, что Эрнест корил себя за потерю брата и всем говорил: "Простите, пожалуйста, что не уберег".

Эрнест Мачерашвили. Фото из архива семьи Мачарашвили

В день, когда не стало Темури, Эрнест тоже получил ранение. Он недолго был на больничном, поехал в Киев организовать похороны. Вернулся в часть и некоторое время работал в штабе, а затем отправился на фронт. Участвовал в контрнаступлении на херсонском направлении.

"Эрнест очень хотел дойти до Херсона. Он восхищался побратимами, которые ходили в тыл врага. Когда кого-то из ребят брали в плен, просил молиться, "потому что он столько дел наделал против оккупантов, что не дай бог, оставаться в плену", – отметила сестра.

13 октября 2022 года бригаду Эрнеста Мачарашвили отправили на задание вблизи поселка Крещеновка Херсонской области. Во время отступления оккупанты начали бить по ним. Эрнест с побратимами сопротивлялись, положили много врагов, однако русская пуля убила воина.

"Эрнест получил ранение в живот. Там было без шансов. Даже раненым он отстреливался до последнего. Это была невероятная смелость. Военный фельдшер побежал его вытаскивать и тоже получил ранения, несовместимые с жизнью. Единственное, о чем попросил Эрнест ребят перед смертью оставляйте меня здесь", – рассказала Илона.

Темури и Эрнеста похоронили на Берковецком кладбище в Киеве.

"Побратимы из разных бригад, где служили ребята, были на похоронах. Они настолько хорошо рассказывали о моих сыновьях, я даже не могла поверить, что мы смогли воспитать таких детей, что у нас получилось. Верю, что мои сыновья в лучшем мире. Ведь они однажды приснились своей сестре Инге. На прекрасной лужайке сидел Эрнест, а Темури, счастливый, что-то весело рассказывал брату", – сказала Зинаида Мачарашвили.

Бондо Мачарашвили на могиле своих сыновей. Фото из архива семьи Мачарашвили

"Мы пережили потерю в ускоренном варианте, но война еще продолжается. Пожалуй, только тогда, когда она закончится, мы сможем взглянуть на потерю по-новому, пережить горевание. Ведь каждый наш праздник сейчас сопровождает то, что их уже нет", – сказала Илона Магай-Мачерошвили.

Она считает, что должна сохранить память о братьях, в частности, добиться переименования одной из улиц в их честь в освобожденных от россиян Ровеньках.

"Когда Ровеньки освободят, мы заедем туда на украинских танках и будем кричать "Слава Украине!". Каждую крысу поймают. Каждого сепаратиста отправят к Раше, в лучшем случае. Тем самым танком мы снесем памятник Ленину на местной площади и символически протащим его всей длинной улицей, названной тем же позорным именем. На его месте сделаем торжественный памятник всем павшим героям в этой войне, уроженцами этого города. А улицу Ленина или квартал Гагарина переименуем в улицу Братьев Мачарашвили", – написала она в Facebook.

Бондо и Зинаида часто приходят к сыновьям на кладбище. Пережить боль утраты им помогает Бог. Зинаида Мачарашвили отметила, что для ее семьи важно, чтобы понес справедливое наказание экскомандир 73-го морского центра спецназначения Эдуард Шевченко, которому СБУ недавно выдвинула подозрение в госизмене, и было очищено имя ее сыновей.

"Именно этот человек несправедливо обвинял Темури, когда он служил в АТО. Сын был вынужден отстаивать себя в суде. Большинство бывших палачей и судей Темури, как в 2014 году, так и сейчас, перешли на сторону России. Так кто же настоящие герои Украины? Об этом нужно говорить, а главное – восстановить доброе имя моих сыновей", – отметила женщина.

"Всю жизнь моих братьев пытались сломать. Им говорили, что они лишние в этом мире, никому не нужны, но они не обращали на это внимания, делали то, что умели. Они всегда были за справедливость, отстаивали тех, кто слабее. Это действительно достойные люди", – заявила Илона Магай-Мачерошвили.