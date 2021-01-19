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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Семьи умершего часто отказываются от вскрытия. Если выяснится, что он болел COVID-19, его похоронят в закрытом гробу. Так искажается статистика

По статистике COVID-19.

Совершенно понятно, что показатель общей заболеваемости не отражает реальную картину. На мой взгляд, это происходит не из-за замалчивания данных и даже не из-за недостатка тестов.

В первую очередь это происходит из-за того, что почти все уже досконально знают типичные коронавирусные симптомы. Поэтому, понимая по себе, что симптомы совпадают, и они таки заболели, люди не видят смысла тратить время и деньги на тесты.

Есть большое количество людей, которые болеют дома и не попадают в общегосударственную статистику, пока их состояние не требует госпитализации.

Другое дело с летальностью. Я все время думал. Есть ли какой-то механизм искажения показателей смертности от коронавируса.

И тут мне позвонили мои близкие друзья со странным вопросом:

– Умер родственник. Врачи, которые приехали на констатацию, предлагают отдать тело из морга без вскрытия.

Диалог примерно такой:

– Вы вскрытие будете делать?

– Ну если нужно.

– Да, по закону нужно делать. Но вы же понимаете – если выяснится, что умерший болел COVID-19, то его будут хоронить в закрытом гробу. И вы не сможете с ним нормально попрощаться.

– А можно тогда без вскрытия как-то?

– Ну можно, но надо будет договариваться.

А теперь представьте себе в любом украинском селе, что выберет семья умершего – вскрытие тела и возможное захоронение в закрытом гробу или без вскрытия и по-человечески. Особенно, если речь идет о людях пожилого возраста.

Я уверен, это лишь один из трюков, который позволяет, жонглируя обязанностями и манипулируя эмоциями людей, "играть" с показателями коронавирусной летальности.

Поэтому уровень госпитализации, это на мой взгляд, единственный более-менее объективный показатель того, что происходит с заболеваемостью в Украине.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Украина, статистика, смертность, Алексей Давиденко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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