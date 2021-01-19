Семьи умершего часто отказываются от вскрытия. Если выяснится, что он болел COVID-19, его похоронят в закрытом гробу. Так искажается статистика

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.
По статистике COVID-19.
Совершенно понятно, что показатель общей заболеваемости не отражает реальную картину. На мой взгляд, это происходит не из-за замалчивания данных и даже не из-за недостатка тестов.
В первую очередь это происходит из-за того, что почти все уже досконально знают типичные коронавирусные симптомы. Поэтому, понимая по себе, что симптомы совпадают, и они таки заболели, люди не видят смысла тратить время и деньги на тесты.
Есть большое количество людей, которые болеют дома и не попадают в общегосударственную статистику, пока их состояние не требует госпитализации.
Другое дело с летальностью. Я все время думал. Есть ли какой-то механизм искажения показателей смертности от коронавируса.
И тут мне позвонили мои близкие друзья со странным вопросом:
– Умер родственник. Врачи, которые приехали на констатацию, предлагают отдать тело из морга без вскрытия.
Диалог примерно такой:
– Вы вскрытие будете делать?
– Ну если нужно.
– Да, по закону нужно делать. Но вы же понимаете – если выяснится, что умерший болел COVID-19, то его будут хоронить в закрытом гробу. И вы не сможете с ним нормально попрощаться.
– А можно тогда без вскрытия как-то?
– Ну можно, но надо будет договариваться.
А теперь представьте себе в любом украинском селе, что выберет семья умершего – вскрытие тела и возможное захоронение в закрытом гробу или без вскрытия и по-человечески. Особенно, если речь идет о людях пожилого возраста.
Я уверен, это лишь один из трюков, который позволяет, жонглируя обязанностями и манипулируя эмоциями людей, "играть" с показателями коронавирусной летальности.
Поэтому уровень госпитализации, это на мой взгляд, единственный более-менее объективный показатель того, что происходит с заболеваемостью в Украине.
Источник: Алексей Давиденко / Facebook
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