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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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В километре от правительственного квартала шесть часов не могут убрать с проезжей части обыкновенное упавшее дерево. Х…й знает, кто нами управляет

Вчера, проезжая около 18.00 мимо Родины-Матери, я встал в пробку. Огромное дерево упало прямо на проезжую часть, перегородило движение и раздавило легковую машину.

Возвращаясь по этой же дороге через шесть часов – в полночь, я был в шоке – дерево продолжало лежать, перегородив проезжую часть, под ним машина.

Вокруг никого – ни коммунальщиков, ни предупредительных ограждений.

В Киеве. На Печерске. На центральной улице. В километре от правительственного квартала шесть часов не могут убрать с проезжей части обыкновенное упавшее дерево.

В Одессе. Государство не в состоянии восемь месяцев убрать затонувший танкер.

В Луцке. Группа захвата на БТР приезжает освобождать заложников через две минуты после того, как единственный террорист сдался и его увели в наручниках.

По всей Украине. Бардак с карантином, бардак с запретами, бардак с имплементацией и выполнением принятых решений.

Во всем и по всей вертикали. Какая-то тотальная импотенция, некомпетентность и профнепригодность. Х…й знает, кто управляет нами х…й знает как.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, правительство, заложники, карантин, коммунальщики, власть, Алексей Давиденко
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