ГОРДОН
 
 
Андрей Бодров
Андрей Бодров

Руководитель Центра экспертизы и анализа “ЦЕкА“, политтехнолог.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Не відступай!" как гимн неработающим вилам, или Чего хочет простой украинец

Прошлая неделя была очень насыщенной "поствыборными" сообщениями: поступали данные о результатах вторых туров в городах, обсуждались перспективы создания коалиции в областных и городских советах. 

Но одно событие для меня и всей команды Центра экспертизы и анализа "ЦЭкА" стояло в этом ряду совершенно отдельно: в стенах Верховной Рады принял присягу и вступил в ряды фракции "Слуги народа" кандидат, кампанию которого мы сопровождали – Анатолий Гунько. 

Выборы на 208-м были в центре внимания прессы и политикума по целому ряду причин. Это – и единственный округ в ВР, который "разыгрывался" в этом сезоне, и округ, по которому собрался вернуться под купол Олег Ляшко после прошлогоднего поражения РПЛ. Для Ляшко этот округ – родной во всех смыслах. Он родился здесь, здесь стал впервые депутатом ВР, "рассаживал" в теплые кресла местных руководителей общин и РГА, силовиков и чиновников, растил партийные структуры.

У нас же – совсем иная ситуация. Наш кандидат не был широко известен на округе (гораздо больше его знали на соседних территориях Черниговщины), проживает в Броварах, бизнес – тоже базируется в Киевской области и столице. В довесок ко всему с первых дней Анатолий Гунько стал объектом "грязных" атак. Из загашников быстро извлекли историю о сфальсифицированном еще при Порошенко уголовном деле против Гунько. Кем только не величали нашего кандидата – и супер-рейдером, и расхитителем национального богатства, и агентом Путина, который уничтожил стратегический объект. Кроме этого, зарегистрировали сразу двух "двойников" – безработных, которые потом ни разу даже не появились на округе. И это – только на старте кампании. Дальше стало еще "жарче": нападения на наши офисы "радикальных" молодчиков, которые подбрасывали в штабы антиляшковские "памфлеты" и на этом основании обвиняли нашу команду в "чернухе" и "скупке".

Учитывая все это, СМИ и диванные аналитики наперебой уверяли, что СН "сливает" этот округ под главрадикала. 

На финише же венцом "творения" стала фальсификация 27 жалоб, поданных ляшковцами в ТВК уже на этапе подсчета. При этом жалобы были основаны не на актах, как предписывает закон, а на "свидетельствах" трех штабистов Ляшко, которые якобы "побывали" на 27 избирательных участках с разрывом в 10–20 минут. И этих 10–20 минут им "хватило", чтобы "увидеть" какие-то мифические "фальсификации", найти их очевидцев, составить жалобу и даже "подписать" ее у "свидетелей". Правда, потом выяснилось, что двое из троих "подписантов" ни сном ни духом не знали об этих жалобах и даже опасались уголовного преследования за участие в подлоге.

Кандидат настаивал – побеждаем максимально честно и с таким отрывом, который исключает разночтения результатов. Понимая "градус" борьбы и медийные возможности оппонента (не было, наверное, и дня, чтобы Ляшко не проклинал Анатолия с экранов центральных каналов своих покровителей), мы спроектировали и реализовали классическую кампанию для мажоритарного кандидата, исключающую возможные упреки в админресурсе или "фальшаке".

В основу кампании положили три смысловые линии:

1. Гунько – талантливый юрист, специализирующийся на вопросах защиты прав людей (прежде всего – в очень остро стоящих в аграрных районах земельных вопросах).

Высочайшая компетентность кандидата, его смелые взгляды на решение проблем в земельной среде, наброски первых законопроектов для защиты простого пайщика и малого/среднего аграрного бизнеса стали основой для просто-таки ураганного интереса к нему со стороны жителей села и местных предпринимателей. 

2. Анатолий Гунько – член президентской команды, который будет эффективным лоббистом благодаря прямым связям с депутатами и министрами. Серия встреч с членами Кабмина, где Анатолий убедительно доказывал правоту своих подходов к решению проблем округа дала возможность показать – он сможет отстоять интересы своих избирателей на всех уровнях власти. Люди видели внимание к словам кандидата со стороны чиновников, его возможности, дававшие надежду на то, что их голос будет услышан в Киеве.

3. Анатолий Гунько – неравнодушный кандидат, который умеет слышать голос избирателя и общины, не откладывая решение их проблем на "после избрания". За три месяца кампании было проведено более 200 встреч в городах и селах округа. Команда юристов-волонтеров помогала решить земельные вопросы более чем 1200 избирателей. Школы и детсады, целые сельские общины и отдельные избиратели в критической ситуации получали помощь в преодолении своих проблем путем привлечения десятков благотворительных структур.

По нашим подсчетам, личными контактами кандидата и команды было охвачено более 37 000 избирателей. Все это и стало залогом доверия со стороны простого избирателя. 

А оппонент ограничился громкими выпадами с телеэкранов и считанными визитами на округ, где покупал картошку и целовал бабушек, несмотря на повальный COVID в его команде. Да, чуть не забыл – еще несколько раз объявил себя победителем выборов, потрясая в воздухе то результатами так называемой социологии, то мифического экзит-полла.

Но жизнь еще раз доказала – все познается в сравнении. Выходя на мажоритарный округ, нельзя вести себя, как барин. Ставка на приказчиков и жандармов не срабатывает сейчас даже в самых забытых селах. С народом говорить надо, господа радикалы. И прекратить пытаться их очаровать вилами и обнаженным торсом. Тем более, время и место "исправиться" еще есть: и Ивано-Франковщина, и Херсонщина совсем уже скоро будут выбирать своего представителя в Раде. Так что – "Не відступай"!

Резюмируя свой "эпос", скажу: искренне рад, что ВР получила действительно настоящего профи в сфере права. Уверен, что при участии Анатолия в парламенте будет принят целый ряд мощных законодательных инициатив для сфер, требующих срочной коррекции нормативной базы. Для защиты прав граждан и бизнеса, для пресечения коррупции и контрабанды, для восстановления экономики.

Источник: "ГОРДОН" 

Теги: Верховная Рада, выборы, Олег Ляшко, Черниговская область, политика, Анатолий Гунько
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