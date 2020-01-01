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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк

Украинский журналист, корреспондент агентства УНИАН в России.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Просто прекратить стрелять" не получится. Хочется, чтобы главным итогом 2019 года для Украины стало избавление от иллюзий

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Избавление от иллюзий. Мне бы хотелось, чтобы именно это стало главным итогом 2019 года для Украины.

Страна изменилась: у нас новая власть, президент не из системы и его "зеленая" монокоалиция.

Выяснилось, что украинская вертикаль власти не может взмахом руки решить наши проблемы, особенно в части войны и мира. Развязка не зависит от "барыг" или "клоунов", и важно, что теперь это понятно многим, но не большинству. Дело не в фамилиях. "Просто прекратить стрелять" не получится.

Мы находимся в затяжном конфликте с Россией. Сдадимся – нас не станет. Устоим – Москва постепенно привыкнет, что у нас своя дорога.  Приблизиться сейчас к моменту истины – это для меня итог года.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Россия, Украина, война, Роман Цимбалюк
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