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Дмитрий Быков
Дмитрий Быков

Российский писатель.


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Пять лет назад многим в США казалось, что Трамп во главе страны – плохая шутка. Сегодня говорят: экономика цветет! Почему бы ему не пойти на второй срок?

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Трамп против паразитов без козырей.

Из Штатов особенно ясно видно, что "Оскар" не промахивается. Когда выходит Питт и начинает привычно ругать Трампа, это все-таки награждение за роль второго плана. А триумфатором становится черная комедия "Паразиты" – азиатское кино о том, что низы ничем не лучше верхов, а то и пострашней.

После оправдания Трампа становится ясно, что дело не в Трампе. Во-первых, оправдание весьма половинчатое доказательства, по сути, были отметены, настоящего исследования ситуации не было, половина Сената и страны считают президента виновным и все такое. А во-вторых, противопоставить-то ему, как ни жутко, абсолютно некого. Ну не Пелоси же. У демократов, простите за каламбур, ни одного козыря (Trump – козырь, если кто забыл). И выясняется удивительное: оказывается, критерием истины является практика, источником убеждений – привычка.

Пять лет назад многим в Америке казалось, что Трамп во главе страны – плохая шутка. Три года назад – что это абсурд и ненадолго. Сегодня многие из этих многих говорят: да, но экономика-то при нем цветет! Он, глядишь, и Obamacare отменил бы... И вообще, если все они такие умные – почему не смогли его свалить? Он отлично держится. Может, такова была парадоксальная воля судьбы и у нас попросту нет другого пути к обновлению?! Один из умнейших здешних друзей, человек с советским и израильским прошлым, сказал: ы просто еще не поняли, что произошла настоящая народная революция". Народ опрокинул профессиональных бюрократов и продвинул во власть своего человека, с его площадным юмором и здравым смыслом. И никаких роковых ошибок он покамест не сделал...

И раз наши протесты напрасны и бессмысленны, а народу нравится – почему бы ему не пойти на второй срок? А потом и на третий? Ведь обстоятельства исключительные, то война, то пандемия... И главное, что больше-то предложить совершенно некого, потому что его оппоненты не лучше, чем он. И правильно он их увольняет. А потом... почему бы и не третий срок? Сделали же исключение для Рузвельта. Конституция для человека, а не человек для конституции.

Эта логика понятна, привычна. Кто сверху, того и заслуживаем. А вечно недовольны только паразиты, которые в жизни ничего не добились.

Впрочем, послание "Оскара" можно истолковать и по-другому: все ваши проблемы отошли на второй план, и оправдание Трампа – уже не сенсация. Вашу судьбу теперь решают азиатские вирусы, стресс, паразиты. Примерно как в 1917 году.

Источник: sobesednik.ru

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Дмитрий Быков, Дональд Трамп
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