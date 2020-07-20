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Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


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Империя нужна только российскому чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля

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Главные уроки Хабаровска:

1. Вера в доброго царя умерла.

2. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию.

3. Империя нужна только чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля.

4. Одним из наиболее популярных требований оппозиции могла бы быть свобода регионов от московских чиновников и олигархов.

5. Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов.

6. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Кремль, самоуправление, Игорь Эйдман, Хабаровск
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