Империя нужна только российскому чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля

Главные уроки Хабаровска:

1. Вера в доброго царя умерла.

2. Для жителей регионов главный враг не Киев и не Вашингтон, а условная Москва, где сидит ненавистное начальство, обирающее и насилующее Россию.

3. Империя нужна только чиновничеству и силовикам, люди в регионах хотят самоуправления и независимости от Кремля.

4. Одним из наиболее популярных требований оппозиции могла бы быть свобода регионов от московских чиновников и олигархов.

5. Дезинтеграция империи не испугала бы большинство россиян, заинтересованных в максимальной независимости регионов.

6. Только дезинтеграция империи освободила бы ее жителей от самодержавной власти очередного московского царька. С местным начальством без вмешательства Москвы они бы легко разобрались.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора