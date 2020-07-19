В России активист задел полицейского украинским флагом. Возбудили уголовное дело

В Ленинградской области участник пикета в поддержку крымских татар Владимир Шипицын, сопротивляясь задержанию, сбил древком флага кепку с полицейского. Активиста отправили в изолятор временного содержания.

На митинге в Гатчине задержали активиста с флагом Украины Фото: ovdinfo.org

Против участника акции в поддержку крымских татар Владимира Шипицына в Следственном комитете России возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса России). Об этом "Медиазоне" рассказал адвокат Антон Юпанов.

18 июля в Гатчине Ленинградской области участники движения "Стратегия-18" вышли на акцию против уголовного преследования крымских татар. Шипицын стоял с плакатом "Свободу узникам дела "Хизб ут-Тахрир" и держал украинский флаг.

Как рассказал Юпанов, во время задержания мужчина упал, а пластиковое древко флага в этот момент сбило с полицейского кепку. Этот момент запечатлен в трансляции.

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

"Ему вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове", – рассказал Юпанов.

Сейчас Шипицын находится в статусе подозреваемого в изоляторе временного содержания. 19 июля его допросили. Суда по мере пресечения активисту пока еще не назначили.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Российские "власти" в оккупированном Крыму задерживают и судят мусульман по подозрению в экстремистской деятельности на основании возможной причастности к "Хизб ут-Тахрир".

К началу 2020 года по меньшей мере 65 человек, в основном крымских татар, были обвинены по террористическим статьям в рамках так называемого дела "Хизб ут-Тахрир". В 2020-м были задержаны и арестованы еще 10 мусульман.