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Сергей Фурса
Сергей Фурса

Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.


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ЕС хочет, чтобы в Украине выстроили систему правосудия. А олигархам и чиновникам это не нравится. Но вот беда – им очень нужны деньги ЕС

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ЕС готов предоставить Украине €1,2 млрд макрофинансовой помощи, но для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся верховенства права – Боррель.

Жозеп Боррель – это главный в ЕС по Украине. Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел.

Денег нет, но вы держитесь. Хотя нет. Деньги есть. И много. Но вам пока не дадим, потому что вы украдете.

Краткий перевод с дипломатического: пока вы не начнете вести себя прилично, не возобновите программу МВФ, не проведете судебную реформу, не прекратите атаку на антикоррупционную реформу, денег не будет.

И да, адепты "послать Запад" могут говорить, что коварный ЕС хочет взять судебную систему Украины под контроль. Только вот они так и не придумали ответ на вопрос: зачем это ЕС? И у ЕС нет конфликта интересов в отсутствии верховенства права в Украине. А у украинских олигархов и их "посипак" – есть. В этом-то и вся суть. ЕС хочет, чтобы в Украине выстроили систему правосудия. И это их единственный интерес. Другого просто не придумаете. А украинским олигархам и чиновникам это не нравится. Потому что им и так хорошо.

Но вот беда. Деньги очень нужны. Потому что когда все хорошо, то хорошо, что за коррупцию не садят. А вот когда все плохо и в стране нет судов, то могут повесить и на березе.

Дилемма украинского коррупционера. И бороться с коррупцией не хочется. И висеть на березе не хочется. Раньше их спасал Путин. Но теперь если возьмешь деньги у него, то тоже можно оказаться на березе.

Выбора нет. Надо делать реформу. Но так ведь не хочется. И всегда кажется, что, может, пропетляют. И они ставят на кон экономику Украины, потому что не хотят, чтобы Запад мешал им воровать. А украинцы им хлопают. Мазохисты, не иначе. Украинцы, не чиновники. И не олигархи.

В общем, денег в ближайшее время не будет.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, коррупция, МВФ, экономика, реформы, олигархи, Евросоюз, Сергей Фурса, Жозеп Боррель
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