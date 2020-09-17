Криминализация военных преступлений – эффективное юридическое орудие для наказания военных преступников на Донбассе

Наконец появился определенный оптимизм. Уже сегодня Верховная Рада должна сделать первый шаг к имплементации норм международного гуманитарного и уголовного права в национальное законодательство. То есть все правонарушения, совершенные в условиях вооруженного конфликта, получат свое определение – военные преступления и преступления против человечности. Все они не имеют сроков давности, а значит, и наступление ответственности – неотвратимо. Даже больше, признание Украиной этих норм даст возможность осуществить правосудие в любой цивилизованной стране, исповедующей принципы соблюдения права войны.

В начале 2000-х украинский парламент принял Уголовный кодекс. Почти 20 лет статьей 438 предусмотрена уголовная ответственность за нарушение законов и обычаев войны с максимальной санкцией – пожизненное лишение свободы.

До 2014 года, то есть до начала вооруженной агрессии РФ против Украины, правоохранительные органы не имели практического опыта расследования военных преступлений. Соответственно, эта норма не применялась.

Но за семь лет режима оккупации части украинской территории и вооруженного конфликта возникла необходимость ее использования. О чем нам говорит эта статья? Что, например, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, или применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, является нарушением законов и обычаев ведения войны.

Вроде бы и правовая основа есть. Но она настолько обобщена, что придерживаться норм международного гуманитарного права, к которому нас отсылает национальное законодательство, и надлежащим образом установить уровень уголовной ответственности за конкретный вид преступления довольно сложно.

Практически делает невозможным этот процесс еще и то, что данная базовая норма имеет отсылку на большое количество международных актов. Для эффективного расследования такой категории преступлений необходимо знать эти международные документы, а их около 30.

С 2014 года по статье 438 зарегистрировано 214 уголовных производств. Из них 10 – переданы в суд, по двум – есть приговор.

Поэтому проблема очевидна: национальные органы ни досудебного расследования, ни судебной системы до сих пор не имеют четких законодательных требований по квалификации таких действий, как военные преступления и преступления против человечности, и их достаточного понимания. Это – умышленные убийства, пытки, насильственные исчезновения или нечеловеческое обращение с гражданскими и военнопленными, незаконная депортация и колонизация, принудительная милитаризация, неизбирательные обстрелы гражданского населения и объектов в условиях вооруженного конфликта.

Эта проблематика проявилась и во время моделирования нами в прокуратуре АР Крым судебных заседаний – тематических moot court, где принимали участие все стороны процесса: реальные судьи, прокуроры и адвокаты.

Но сейчас убийства, похищение и истязания, совершенные при таких обстоятельствах в один и тот же период и в одном и том же месте на оккупированных территориях, квалифицируются по-разному: часть – как военные преступления, остальные – как ординарные, то есть общеуголовные. И это неправильно, потому что по своей природе военные преступления являются одними из самых тяжких и серьезных преступлений, известных человечеству, которые не имеют сроков давности.

Но виновным в совершении большинства из них сейчас удается избежать уголовного преследования, соответствующего тяжести преступления, из-за несоответствия законодательства Украины нормам международного уголовного и гуманитарного права. Иными словами, из-за недостаточной детализации военных преступлений. А ответственности за преступления против человечности и возможности ретроспективного применения в законодательстве вообще нет. То есть возникает необходимость предусмотреть обратную силу закона для привлечения к ответственности за военные преступления, которые совершаются уже седьмой год.

Поэтому я и начал с того, что появился определенный оптимизм. Ведь сегодня, наконец, мы можем получить эффективное юридическое орудие для наказания военных преступников.

И вот основные аргументы "за" поддержку.

1. Детализированный подход к серьезным нарушениям международного гуманитарного права и расширению категории военных преступлений должен снять правовую неопределенность с их квалификацией. Любой вид поведения, предусматривающий уголовную ответственность, должен быть отображен достаточно понятно, конкретно и четко, без двойных толкований всеми сторонами процесса. Это основа обвинения для надлежащего наказания виновных лиц.

2. Имплементация международных норм к национальному законодательству – это качественно новый адекватный уровень правосудия. Говорить одним юридическим языком с развитыми странами – эффективный механизм привлечения к ответственности, ведь справедливого наказания, моральной и финансовой компенсации ждут жертвы преступлений и родственники погибших. И это одна из основных обязанностей государства.

Только по материалам уголовных производств и на основе допросов свидетелей, количество замученных в застенках незаконных вооруженных формирований РФ за период вооруженной агрессии достигает почти 220 человек – как военнослужащих, так и гражданских. К тому же, чем ближе наше законодательство к нормам международного гуманитарного и уголовного права, тем проще и легче процесс уголовного преследования на международном уровне.

3. И, наконец, принятие этих норм дает возможность осуществлять правосудие в любой цивилизованной стране, соблюдающей принципы ведения войны, и таким образом применять универсальную юрисдикцию. Унифицированные правила дают возможность привлекать к ответственности тех военных преступников, которые скрываются от правосудия в других странах.

Поддержав законопроект №2689, мы не дадим военным преступникам избежать справедливого наказания!

(Сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект, криминализирующий военные преступления в районе боевых действий и на оккупированных территориях Украины. – "ГОРДОН").

Источник: ZN.UA