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Хикмет Джавадов
Хикмет Джавадов

Председатель Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины".


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

С какого перепуга МИД Армении пригласил посла Украины? За призыв Киева остановить огонь на армяно-азербайджанской границе? Это же абсурд!

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Меня сложно чем-то удивить, но МИД Армении, признаюсь, это удалось. С большим удивлением прочел о том, что армянское внешнеполитическое ведомство пригласило украинского посла Ивана Кулебу. С какого перепугу? Да вот не понравилось им заявление МИД Украины, в котором звучал призыв к сторонам конфликта приложить максимум усилий для деэскалации ситуации и продолжить поиск путей мирного решения конфликта на основе общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН №822, 853, 874 и 884, принятых в 1993 году.

"Украинская сторона выступает за политическое урегулирование ситуации на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", – говорилось в заявлении.

Что тут неправильно? Призыв МИД Украины приложить максимум усилий для деэскалации ситуации, то есть к прекращению огня? Но против этого может выступать только та сторона, которая устроила эту провокацию и заинтересована в дальнейшем кровопролитии. Для нас очевидно, что этой стороной является Армения. Неспроста провокация была осуществлена не в Карабахском направлении, а именно на приграничной линии в Товузском районе Азербайджана.

Дело в том, что официальный Ереван давно уже пытается добиться вовлечения в военный конфликт с нашей страной Организации договора о коллективной безопасности, членом которой Армения и является. Собственно, это подтвердили и слова посла Армении в России Вардана Тоганяна. По словам армянского дипломата, в Ереване очень рассчитывают, что Россия сможет приложить свои посреднические усилия, чтобы остановить происходящее на армяно-азербайджанской границе.

"Рассчитываем и на реакцию наших коллег из ОДКБ, потому что речь идет об участке границы Армении, признанной в том числе участниками ОДКБ", – сказал Тоганян.

Данная цель армянской стороны пока не достигнута. Именно поэтому армянская армия начала войну с мирным азербайджанским населением. Они обстреливают мирные села Агдам и Дондар Гушчу Товузского района, стреляют в Нахчыванском направлении. Они убили 76-летнего Азиза Иззет Оглу Азизова. И вот после всего этого в МИД РА приглашают посла Украины, которая призывала остановить огонь. Абсурд? Абсурд! Причем не единственный.

МИД Украины напомнил о том, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть решен на основании общепризнанных принципов и норм международного права, а также резолюций Совета Безопасности ООН №822, 853, 874 и 884, которые были приняты в 1993 году. Но Армения вот уже 27 лет отказывается их выполнять. И это очевидная реальность, неоспоримый факт.

Потому и абсурдно недовольство МИД РА заявлением украинского внешнеполитического ведомства. Но "вишенкой на торте" является недовольство армянской стороны тем, что МИД Украины заявил о важности соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах. Вот тут как раз все объяснимо. Территориальную целостность Азербайджана, включая временно оккупированные РА территории, признают во всем мире. Азербайджан стал членом ООН, ГУАМ и многих иных организаций в своих советских границах, включающих Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему временно оккупированных районов.

Армения также вошла в ООН, а также в СНГ, Таможенный союз и ЕАЭС в советских границах, то есть без оккупированных территорий нашей страны. Более того, Армения не признала до сих пор независимости "НКР". Это самообразование, во многом похожее на "ДНР" и "ЛНР", не признало ни одно государство мира. Именно поэтому правы в МИД Украины, требуя решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Такая простая и очевидная истина, к сожалению, никак не дойдет до МИД РА, который пригласил посла Украины, выражая недовольство непонятно чем.

Наконец, МИД РА неплохо было бы вспомнить, что именно Армения является страной, которая поддержала "референдум" в аннексированном Россией Крыму. Произошло это во время голосования в Совете Европы по резолюции, осуждающей референдум в Крыму, Армения тогда проголосовала против. То есть РА открыто продемонстрировала неуважение к территориальной целостности Украины, поддержав Россию, эту страну-оккупанта. Это привело к охлаждению в украино-армянских отношениях.

Помнится, из-за позиции руководства Армении по Крыму Киев отозвал своего посла в Ереване Ивана Кухту для консультаций. Азербайджан же с самых разных трибун выражал поддержку территориальной целостности Украины. Как, учитывая все эти очевидный факты, в МИД РА додумались приглашать посла Украины для выражения недовольства, остается только гадать.

Впрочем, реакция армянской стороны при всей ее абсурдности ничего не меняет. Не в том, что РА является страной-оккупантом и, говоря словами Бориса Грызлова, "форпостом России на Кавказе". Не в позиции МИД Украины, не в азербайджано-украинских отношениях.

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, конфликт, безопасность, Хикмет Джавадов
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