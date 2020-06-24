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Игорь Смешко
Игорь Смешко

Бывший глава Главного управления военной разведки Минобороны, экс-председатель Службы безопасности и бывший кандидат в президенты Украины.


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Климата доверия между США, Россией и Китаем сегодня нет. А ведь это главная предпосылка для договоренностей в сфере международной безопасности

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"В завершение наших переговоров мы согласились с тем, что стратегическая среда существенно изменилась со времени подписания СНВ-III", – так глава делегации США Маршалл Биллингсли охарактеризовал на пресс-конференции довольно скромные результаты встречи по вопросам стратегической стабильности между американской и российской делегациями в столице Австрии 22 июня. Как известно, в центре внимания этих переговоров был вопрос продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, также известного как Пражский договор 2010 года или СНВ-III, срок действия которого завершается в феврале следующего года.

Очевидно, данный подход вместе с договоренностью о создании нескольких технических рабочих групп и дальнейшее продолжение консультаций – единственное, на что согласились обе стороны в Вене. Не исключено, одной из главных проблем стала верификация выполнения положений СНВ-III. Похоже, американцы никогда не забывают старое латинское изречение: Fide, Sed Cui Vide – доверяй, но смотри кому.

Как также хорошо известно, накануне американо-российских консультаций в Вене Соединенные Штаты выступали за подготовку нового международного соглашения по контролю над ядерным оружием, стороной которого, кроме США и России, должен стать и Китай.

По имеющейся информации, Пекин пока отказывается от участия в соответствующих переговорах с Москвой и Вашингтоном. Есть основания полагать, что неготовность Китая к участию в данной американо-российской встрече связана с устойчивым нежеланием Поднебесной к установлению каких-либо ограничений в отношении своих ядерных стратегических вооружений и перспективных программ их дальнейшей разработки. Осознавая то, что любая сделка, вроде СНВ-III, предусматривает предоставление детальной и исчерпывающей информации о ядерных вооружениях и особенно о настоящих местах их дислокации, Пекин явно опасается того, что это сделает его уязвимым для потенциального нападения, и не желает брать на себя ответственность и идти на какие-либо уступки в обеспечении своей национальной безопасности.

Что же, кажется, мы еще раз наглядно убедились, что в "пост-Крымскую эпоху" компромисс явно не в тренде сегодняшней международной политики. Более того, представляется, что на сегодня нет главной предпосылки для заключения договоренностей стратегического характера в сфере международной безопасности, а именно – климата доверия между США, Россией и Китаем.

Очевидно, в дальнейшем возможны два варианта развития событий: первый вариант будет означать, что срок действия Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией завершится уже 5 февраля 2021 года; второй – сам договор продолжат по договоренности сторон, но на короткий срок.

Впрочем, при любых обстоятельствах для Украины более чем актуальным вопросом будет выработка собственной стратегии действий. Ведь вполне вероятно, завершение действия СНВ-III будет означать не только увеличение непредсказуемости в международной политике, но и дальнейшее усиление гонки ядерных и обычных вооружений, в том числе и в Европе.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, США, Украина, Китай, оружие, Игорь Смешко, вооружение
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