У меня не заболел ни один сотрудник, благодаря помощи Фонда занятости удалось сохранить коллектив, а гостей в отеле стало даже больше

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мы, как и все, с большой настороженностью восприняли первый локдаун, который ввели в Украине. Romantik Spa Hotel – круглогодичный курорт в Яремче, но мы были полностью закрыты с 15 марта до 15 мая. Сначала было как-то страшно, потому что не боятся только дураки, но потом для бизнеса все сложилось довольно неплохо. Во-первых, Ивано-Франковский фонд занятости сам обратился к нам и оказал очень хорошую помощь: все сотрудники получили свою зарплату. Я также выделил дополнительную помощь работникам, поэтому они не пострадали, коллектив удалось сохранить.

Пострадал от карантина и локдауна более дешевый сегмент отелей, потому что более бедные люди и так были не очень платежеспособны: кто не может поехать за границу, они не очень-то могут поехать отдыхать и в Украине. Мы же – самый дорогой отель в Карпатах. Наш сегмент в основном – люди состоятельные, которые всегда найдут возможность для отдыха. Мы работаем, и работаем эффективно.

Коронавирус на нас повлиял в том числе и позитивно: мы ввели много новинок, и одна из них – это all inclusive. Люди писали отзывы в соцсетях, как они ждут поездки в какую-то страну, в свой любимый отель с системой all inclusive – и мы прислушались к этому. Я задумался и принял решение со своими сотрудниками, что мы это попробуем. В июне мы сделали один месяц экспериментальным, а уже сейчас я могу с уверенностью сказать, что мы эту систему отменять не будем. Мы ее за лето еще и улучшили – сделали ultra all inclusive: включены и вина – французские и испанские, – и виски, и ром, и джин, и само собой – самые лучшие кофе и чай, натуральные соки и все остальное. Такая система выгодна для дорогих отелей – более дешевые заведения просто не могут себе позволить необходимый ассортимент продукции и услуг.

Еще одно новшество, которое мы ввели во время коронавирусного кризиса, – термальные бассейны. Я завез соленую рапу и провел все необходимые анализы. У нас в области есть старинные австрийские шахты с соленой рапой 16% концентрации, с высоким содержанием йода, брома и всех полезных минералов. И на сегодняшний день наша вода в бассейнах имеет минерализацию до 2%. Наша вода на сегодня – оздоравливающая, она показана при всех кожных болезнях, для нормализации нервной системы, для суставов, костей и всего организма. Это солено-карбонатная вода.

В итоге у нас гостей стало немного больше – прирост составил около 2–3%. Это незначительный прирост, раньше мы росли на 1,5–2%, но это все равно значительно лучше, чем ожидалось. Вывод – нужно не бояться вводить новинки и улучшать сервис, потому что украинцы уже хотят этого, особенно те, кто был в других странах на отдыхе. Они все хотят лучшего сервиса, чем на сегодняшний день могут дать отели в Украине. Всем отельерам и рестораторам я советую не жалеть денег на расходы, существенно улучшать сервис и уверенно двигаться вперед. Потому что покупателей качественного продукта на внутреннем рынке значительно больше, чем мы ожидаем.

У нас все места были два-три месяца назад уже распроданы. Много наших постоянных гостей не смогли к нам попасть. Люди готовы планировать свой отдых даже в условиях пандемии. Они планировали в том числе и потому, что мы декларировали: мы ничего не меняем. Мы свою программу запланировали – и пока правительство ничего не меняет, мы все делаем по плану. Вот, слава богу, и Новый год, и Рождество отпраздновали. Мы праздновали и колядовали с карантинными ограничениями, но праздники состоялись.

С постоянных гостей предоплату я вообще не брал, я в них уверен. И они сразу звонят, если что-то случилось, и отменяют бронь. Деньги всегда возвращаю, если по каким-то причинам человек не может поехать, поэтому деньги никогда не сгорали. С остальных мы брали минимальную предоплату, только 10% – чтобы не морочить себе голову и чтобы можно было легко эти деньги вернуть. Отмен перед Новым годом и перед Рождеством было много – и люди правильно делали: если в семье кто-то заболел, они не поехали на отдых и остались дома. Я с удовольствием возвращаю им предоплату, а в листе ожидания у нас много людей, сотрудники тут же позвонили – и продали эти номера. Поэтому я не вижу тут никаких трудностей.

Но все бизнесмены должны понимать, и особенно отельеры: нельзя жалеть денег на рекламу. Бюджет рекламы должен быть обязательно сформирован. Это отдельная тема, я провожу на эту тему тренинги, не все хотят учиться, правда. Я беспрерывно учусь, читаю все гарвардские издания, учусь, как реанимировать бизнес, как его ставить на новые рельсы, как делать диверсификацию. Я не говорю, что я сам по себе такой умный. Без всей этой литературы я, возможно, этого всего бы и не знал.

Мы выполняем все рекомендации правительства. На входе стоит табличка: "Входить только в масках". Стоят маски в стопочках, расфасованные по одной, чтобы гости не трогали остальные в коробках. В лифт – только по двое, не больше, или одна семья, хотя лифты у нас 12-местные. Большинство, кстати, вообще ходят по лестнице, чтобы себя обезопасить. Персонал весь в масках и перчатках, несмотря на то, что эти перчатки сейчас кошмарно дорогие. Перчатки пачками стоят на кухне, повара и помощники поваров, а также посудомойки постоянно их меняют и выбрасывают, и я не жалею денег на крем для рук для своих работников, чтобы у них под перчатками была в порядке кожа. У меня не заболел ни один сотрудник. Я больше всего переживал за горничных – но они все здоровы, ни одна не заболела. Вся кухня, администраторы – все здоровы. Может, потому, что все в масках и кварцуются все помещения постоянно. Может, потому, что мы моем все полы перуксусной кислотой.

Я сам – пищевик, у меня есть производство пива, с микробиологическими нормами очень хорошо знаком. И по этим правилам мы все делаем и в номерном фонде: душевые кабины и туалеты – все моется перуксусной кислотой, чтобы была гарантированная 100-процентная дезинфекция.

А снег в Карпатах намечается вот-вот. Но нам и без снега есть чем занять гостей. Непогода нам никак не мешает. Но и лыжи есть, Буковель подготовил идеальные трассы, каждый день работают ратраки – наши гости катаются на лыжах и возвращаются довольными. У нас два ресторана, огромные холлы, играет рояль каждый вечер, просторные бассейны, много саун, парных, релаксационных комнат, где после сауны можно просто поспать. Я не вижу вокруг недовольных лиц.

Источник: "ГОРДОН"