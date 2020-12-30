Президент не привык к критике. И хотя наш корабль кратчайшим курсом идет на скалы, капитану про это никто не скажет

Да, так бывает, когда ты десятки лет возглавлял шоу-биз корпорацию и привык к тому, что тебе никто не перечит. И многое у тебя получалось.

А потом ты становишься президентом и берешь в новую корпорацию тех же людей (для комфорта и надежности), и тебе снова никто не перечит. И у них привычка, и у тебя привычка.

Проблема в том, что профильных знаний для работы на новом месте у тебя нет, и привычки к критике – тоже, зато много самоуверенности. И никто не может тебе сказать: "Блин, парень, ты охерел, что ли?".

Одни боятся сказать; другие – не знают, что сказать; третьи – не знают, что делать; четвертым болтать некогда: они должны успеть сделать то, для чего прорывались наверх. Пятые (их меньше всего) говорят – но их тут же списывают с корабля.

А тем временем корабль идет на скалы. Едва ли не кратчайшим курсом. Но капитану про это тоже никто не скажет.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора