За полтора года Зеленскому никто не бросил вызов. В нетерпеливом ожидании, что выскочка сам себя похоронит, лишь прежние любимцы масс

Ничто так ярко не свидетельствует об убожестве украинской политики, как Владимир Зеленский и местные выборы. Каждый по отдельности и совпавшие вместе эти феномены, кажется, не оставляют надежды, что в Украине когда-то появится нестыдная политика.

Кстати, это не упрек, а скорее похвала президенту, которого в последнее время заваливает шквал критики. Часто Зеленского безбожно размазывают просто по факту его политического существования, поскольку оно испортило карьеры многих выдающихся в нашем болоте людей, но и то, что он вытворяет, конечно, заслуживает тысячи проклятий. Однако, возможно, в этом и заключается его главная и невольная роль: на своем примере показать, до какого дна опустился наш так называемый правящий класс. С этой задачей он управляется хорошо.

За первым увлекательным актом, в котором профессиональный насмешник легко расправился с профессиональными политиками, последовал трагикомический, когда победитель стал примеривать на себя одежды правителя. Уморительные эпизоды чередовались с откровенно стыдными, а иногда выходило и совсем даже неплохо, что подталкивало к идее, живым воплощением которой является сам Владимир Зеленский: политика – все-таки не ракетные технологии, она по плечу достаточно заурядным людям. Верткость ценится выше ума. Да и были ли среди них незаурядные? После Зеленского его предшественникам, к которым и без того в Украине относились без пиетета, и вовсе не лепится аура небожителей.

В то же время шестой президент, заявивший себя в качестве радикального обновителя, все больше становится в деталях, повадках и результатах неотличим от предыдущих, увязая в мелких интригах, становясь заложником окружения и собственного отнюдь не впечатляющего внутреннего масштаба. Зеленский уже в силу своего специфического опыта будто пародирует нравы, бытующие на Печерских холмах, но теперь не со стороны, а изнутри. Выходит впечатляющая самопародия.

Но продолжается и вивисекция прочего отечественного политикума. Прошло два года после появления Зеленского на политическом небосклоне, полтора из них он у власти, во всей красоте и уязвимости, однако по-прежнему самым серьезным его оппонентом остается он сам в своей ограниченности и нерешительности. Никто за все это время не бросил ему вызов. Ни одного сколько-нибудь интересного политического проекта, ни одного яркого лидера. В нетерпеливом ожидании, что выскочка сам себя похоронит, затаились все те же любимцы масс: Медведчук, Порошенко, Тимошенко. И про любимцев почти не шутка: несмотря на внушительные рейтинги недоверия, они возглавляют самые популярные после "слуг" партийные структуры и претендуют подобрать упавшую власть, но сами не взлетают. Вообще, сама эта тройка с ее надеждой на будущее – будто приговор Украине.

Бескрылость украинской политики – главный вывод из первых полутора лет президентства Зеленского, если кто вдруг не понял по предыдущим президентствам. И местные выборы его наглядно иллюстрируют. Избиратель завален рекламным шлаком. Люди, претендующие взять на себя решение проблем других граждан, тотально неспособны решить личную неотложную задачу: интересно и грамотно презентовать свою претензию на власть. Кто-то из нынешних кандидатов возмущался Зеленским или смеялся над его политической несуразностью, кто-то, наоборот, был вдохновлен его попыткой дерзко, с нуля рвануть в большую политику. Теперь и те, и другие, обнаружив амбиции, оказались в похожей ситуации, и оказывается, все действительно не так просто. Зеленскому хотя бы хватило способностей победить.

25 октября лишний раз покажет, что в стране не меняется ровным счетом ничего. Уже в который раз.

Источник: "Слово и дело"

Опубликовано с личного разрешения автора