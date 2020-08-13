В России любят сравнивать себя с Америкой. Но на самом деле нам надо внимательно смотреть на Беларусь. Мы идем туда

То, что происходит сейчас в Беларуси, – это, по-моему, не что иное, как трансформация авторитарного режима в тоталитарный. И в этом есть историческая закономерность. Ничего другого из этой формации вырасти не могло. Точно так же, очевидно, что с исторической точки зрения режим этот обречен. У него нет гибкости и вариативности даже на прежнем довыборном уровне. С этим все понятно. Но это совсем не успокаивает. Сколько крови будет пролито, скольким пыткам и издевательствам будут подвергнуты люди, сколько акций возмездия случится, пока историческая обреченность возьмет свое?

Нет никаких сил смотреть эти бесконечные видео с бандитами-ментами, перемещающимися на машинах скорой помощи по городу, устраивающими засады во дворах, стреляющими резиновыми (пока) пулями по людям и окнам жилых домов, набрасывающимися толпой на одного и избивающими всех без разбора. Причем делают это они с явным рвением и удовольствием. Абсолютным превышением, необходимым для самообороны. Видимо, за годы правления Лукашенко удалось собрать со всей страны всех людей, склонных к насилию и агрессии, промыть им мозги и привить ощущение полной безнаказанности. Мало что есть страшнее, чем представитель власти, уверовавший в то, что он и есть закон.

Нам тут, в России, надо внимательно смотреть на Беларусь. Я еще помню те времена, когда Лукашенко называли "последним диктатором Европы", а мы смотрели на Беларусь с сочувствием и снисходительным недоумением, как смотрят граждане свободной, демократической (конечно, якобы) страны на страну, где эти демократические свободы ущемляются. Мы наблюдали, как у них там закрываются неугодные СМИ и пропадают журналисты. В легком ужасе смотрели видео, на котором участников уличных акций протеста, просто аплодировавших (даже не выкрикивающих лозунги), хватали люди в черном, запихивали в автобусы и увозили. Мы находили положительные моменты в том, что Лукашенко в любой момент может посадить любого и экспроприировать собственность. А на сегодняшний день и не поймешь, пишу я эти слова про Беларусь или про Россию.

Мы любим сравнивать себя с Америкой. Это сравнение льстит нам и раздувает в собственных глазах. Именно поэтому, в том числе, мы так любим порассуждать об их проблемах: перегибы в политике толерантности, новая этика... Самые прогрессивные и продвинутые из нас любят показать свой решительный настрой на борьбу с несправедливостью в этой сфере. Но на самом деле нам надо внимательно смотреть на Беларусь. Мы идем туда. Вот актуальные для нас проблемы. Только в нашем случае все будет помножено на несметные богатства, аккумулированные в руках приближенного круга лиц, на национальный и религиозный вопрос, на сепаратизм...

И так как долгие годы (очень выгодной, кстати, для нас мировой экономической конъюнктуры) были потрачены на нарушение и вмешательство в естественный эволюционный путь развития и плавного перехода от посткоммунистической формации к либеральной – в итоге мы придем, боюсь, к революционному пути, который в первой своей части отбросит нас еще дальше, в совсем дремучие времена. Очень хочу ошибаться. Но в чудеса в этом деле не верю. Совсем.

Возвращаясь к событиям в Беларуси. Есть ли ответственность граждан (тех, кому сейчас 40+) за то, что происходит в их стране сейчас? Конечно, есть. Они отдавали по чуть-чуть, шли на компромиссы, не интересовались, не спохватились вовремя. Следует ли их обвинять в этом? Едва ли. Человек слаб. Человек не обязан добровольно идти на подвиг. Правда, он должен понимать, что впоследствии он будет обречен на выбор между подвигом или участием в подлости. Все это в полной мере относится и к нам, россиянам, и ко мне лично.

Впрочем, наверное, сейчас не время всем этим аналитическим разговорам. Сердце мое, все сочувствие и соучастие сейчас с вами на улицах Минска и Бреста, Гомеля и Гродно, Лиды и Барановичей, Корбина и Жодино. Держитесь и берегите себя! Вы – будущее в схватке с прошлым. Победа будет за вами. Ты только живи, Беларусь!

Источник: Максим Виторган / Facebook