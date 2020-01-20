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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Чтение новости о создании в Раде объединения "Ценности, достоинство, семья" дало почувствовать себя частью российско-советского мира

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Еще каких-то полгода назад все выглядело как смена поколений в политике, как вдруг в Верховной Раде появилось самое больше межфракционное депутатское объединение (307 нардепов) "Ценности, достоинство, семья".

Целью объединения заявлена "защита вечных ценностей украинского общества и противодействие попыткам уничтожить фундаментальное естественное право во имя политической моды".

Надеюсь, что формулировка цели не нарушает авторских прав члена Совета федерации РФ Мизулиной, потому что семейные ценности – это ее тема. Но минута чтения этой новости дала почувствовать себя частью российско-советского мира.

Теперь без шуток. У меня есть несколько вопросов к членам этого объединения:

1. Что такое "вечные и семейные ценности"? Договорились ли депутаты между собой о том, что они понимают под этими ценностями? Я спрашиваю потому, что биографии депутатов, которые вошли в это объединение, свидетельствуют об отсутствии у них общих ценностей.

2. Кто, по их мнению, угрожает семейным ценностям и от кого они их собрались защищать? Общество должно понимать, против кого сейчас начнется кампания.

3. Имеет ли значение для вступления в это объединение порядочность депутата в супружеских отношениях, надлежащее обеспечение и воспитание собственных детей, помощь родителям и т.д.? И будет ли в объединении партком, который будет следить за нравственностью поведения нардепа в семье?

4. Нардепы – члены объединения пообещали писать законы, которые "будут способствовать укреплению семейных ценностей, принципов достойного общества и воспитанию на основе семейных ценностей детей и молодежи". То есть они не писали раньше эти законы, потому что не было объединения?

5. Есть ли у депутатов цель унифицировать "семейные ценности" для всех групп населения Украины? Потому что в Украине живут люди разных вероисповеданий, национальностей, убеждений и взглядов с соответственно очень разными "семейными ценностями". Или все же речь идет о защите права на разнообразие и свободу выбора относительно ценностей?

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, депутаты, Анна Маляр
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