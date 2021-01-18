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Анна Маляр
Анна Маляр

Украинский юрист, эксперт-криминолог.


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Пока существуют Украина и РФ, исчерпание конфликта между ними невозможно

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Конечно, я интересуюсь событиями в РФ и мониторю российское информпространство, потому что это тоже поле боя, на котором они воюют. История с Навальным – кинематографична, что и говорить. Я понимаю всех, кому это интересно.

Но с точки зрения украинских национальных интересов ситуация следующая: для Украины вопрос не в персоналиях РФ (власть/оппозиция), а в сущности самого российского государства. Даже в случае возвращения Крыма и ОРДЛО под контроль Украины и установления формально добрососедских отношений с РФ, модель отношений между двумя странами не изменится.

Это всегда будут отношения страны-империи с когда-то завоеванной, но утраченной территорией, суверенитет которой противоречит интересам РФ. В этих отношениях могут быть различные фазы – активный конфликт, замороженный, скрытый и т.д, но это всегда конфликт интересов.

Можно ли сосуществовать мирно в условиях перманентного конфликта интересов? Конечно, можно. Но для этого каждая страна должна пройти свой путь трансформации.

Украина должна стать настолько сильной в военном отношении, чтобы нас завоевывать стало непомерно дорого. А Россия должна стать демократической страной со свободным гражданским обществом. Конфликт при этом останется, но вероятность войны будет минимальна.

Исчерпание конфликта невозможно в условиях существования обоих государств. Пока существуют оба государства, будет существовать между нами этот конфликт. И эта ситуация не уникальна, в мире таких примеров много.

Впрочем, исторический бой у каждого свой. Каждая из этих двух стран – Украина и Россия – борется за свое выживание. Так же, как мы постоянно имеем риск потерять государство, так же и РФ постоянно стоит перед этим вызовом. Но у них ситуация сложнее – потому что вечных империй не существует. Поэтому у нас вопрос духа и воли, а у них – вопрос времени.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, Алексей Навальный, Анна Маляр, конфликт
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