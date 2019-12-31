Под конец года могу сказать: мне не стыдно за президента Зеленского, но вот к его команде – много вопросов

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

2019 год был очень насыщенным политическими и законодательными "новостями".

Победа Владимира Зеленского дала (лично мне) надежду на новую и молодую кровь в нашей политике, команду без коррупции, связей, кумовства, ну и с качественными реформами.

Под конец года я могу сказать, что мне не стыдно за президента Зеленского, но вот к его команде лично у меня много вопросов!

С "зебота" вначале года (ибо я критиковал власть и дела команды Порошенко) я медленно, но уверенно был зачислен в ряды "порохоботов", так как стал критиковать конституционные "новеллы" Зе-команды. Ну, как говорят евреи: когда меня нет – меня могут даже бить.

Я не особо в восторге от многих законодательных инициатив Зе-парламента, от "турборежима" и от игнорирования парламентом банальных правил законодательной техники. Но таки будем посмотреть, что же будет дальше!

Источник: "ГОРДОН"