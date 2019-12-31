Клуб читателей
ГОРДОН
 
Сергей Панасюк
Сергей Панасюк

Кандидат юридических наук, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия.


все материалы автора
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Под конец года могу сказать: мне не стыдно за президента Зеленского, но вот к его команде – много вопросов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

2019 год был очень насыщенным политическими и законодательными "новостями".

Победа Владимира Зеленского дала (лично мне) надежду на новую и молодую кровь в нашей политике, команду без коррупции, связей, кумовства, ну и с качественными реформами.

Под конец года я могу сказать, что мне не стыдно за президента Зеленского, но вот к его команде лично у меня много вопросов!

С "зебота" вначале года (ибо я критиковал власть и дела команды Порошенко) я медленно, но уверенно был зачислен в ряды "порохоботов", так как стал критиковать конституционные "новеллы" Зе-команды. Ну, как говорят евреи: когда меня нет – меня могут даже бить.

Я не особо в восторге от многих законодательных инициатив Зе-парламента, от "турборежима" и от игнорирования парламентом банальных правил законодательной техники. Но таки будем посмотреть, что же будет дальше!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, политика, Владимир Зеленский, Сергей Панасюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена
12 военных, тайные агенты СБУ, Асеев, экс-беркутовцы, Лусварги, Капитан Какао. Кто вернулся в Украину и кого передали боевикам в рамках обмена G
Елена КРАВЧЕНКО
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года
Избрание Зеленского, импичмент Трампа, "Нефритовый заяц" на обратной стороне Луны. Главные события 2019 года G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года
Выход футбольной сборной на Евро, лучшая молодая легкоатлетка планеты. Спортивные итоги Украины 2019 года G
Борис ГАВРИЛЕЦ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS