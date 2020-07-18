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Виктор Таран
Виктор Таран

Политолог.


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Прошел год. В Украине – парламентско-президентской республике – парламент так и не стал субъектом политики

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Краткие итоги парламентской сессии.

Прошел год. В парламентско-президентской республике парламент так и не стал субъектом украинской политики. Хотите доказательство? Прошу.

1. Все кадровые вопросы – НБУ, Антимонопольный и так далее – инициировал Офис президента, а не монобольшинство.

2. Ключевые законопроекты поступали со стороны президента, а не монобольшинства.

Сессии парламента проходили в необычных условиях – во время эпидемии коронавируса. Парламентарии должны были адаптироваться к чрезвычайным условиям работы путем проведения постоянных внеочередных сессий.

Однако, несмотря на безынициативность, Верховная Рада приняла ряд важных проектов.

1. "Антиколомойский закон", который разблокировал сотрудничество с МВФ.

2. Закон о легализации игорного бизнеса.

Эти законопроекты – однозначно плюс.

Из минусов. Не решен полноценно вопрос с ФЛП. Также остался конфликт по линии самозанятые, профсоюзы и новая редакция Трудового кодекса. Постоянное наступление парламента на "зеленую" энергетику и местное самоуправление.

Речь идет об изменениях в Избирательном кодексе, что выборы пройдут по партийным спискам в общинах от 10 тыс. В дальнейшем это может иметь негативные последствия для всей страны.

Еще один негатив – создание фонда по борьбе с коронавирусом. Деньги из него фактически перераспределялись в ручном режиме. Ну а персональное поведение депутатов – это ниже плинтуса.

А впереди нас ждет осенний экономический кризис. Надеюсь, через пару месяцев парламент справится с этим и другими вызовами.

А пока – каникулы. Наработались.

Источник: Viktor Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Виктор Таран, Офис президента Украины
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