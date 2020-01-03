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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего.


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Используют ли россияне ситуацию в Ираке, чтобы напасть на Украину? Не думаю. Они и так получат все, что им нужно

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Только без паники.

На фоне событий в Ираке, где авантюра Трампа с ликвидацией генерала Сулеймани может стать спусковым крючком к новой дестабилизации Ближнего Востока и даже войне, в Украине ширятся мысли, мол, не используют ли ситуацию россияне, дабы напасть на Украину. Я думаю, не собирается Путин сейчас никуда идти. Ни на какой Мариуполь или куда-то там еще. Чтобы какую задачу решить? Воду он и так получит. Транзит газа получил. В экономику Украины россияне сейчас начнут возвращаться. Короче, они и так получат все, что им нужно.

Гэбня очень хорошо подготовилась к мировому экономическому кризису. Они наскирдовали бабла полную кубышку. Грохнут ли они нас, если будет возможность? Да. Но не в этой ситуации. Что это для нас означает? Ничего. Мы ничего делать не будем.

У меня в селе куры, они видят, как периодически одна из них нами забирается и исчезает навсегда. Что делают куры? Ничего. Они живут в своем цикле. Для того, чтобы удовлетворить мои потребности в еде. Украина – это большая курица. Ее жизнь определяет не ее воля и цели, а потребность других в еде. Когда ее нужно будет съесть, ее достанут и съедят. До этого хорошо оставить мемуары "Перед неизбежным. Жизнь глазами курицы 1991–202...".

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Юрий Романенко
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