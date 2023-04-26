Добавьте это в воду – и нут приготовится намного быстрее. Проверенный кулинарный лайфхак от эксперта

Из нута готовят карри, фалафель, котлеты, а также запекают его в медовой корочке, добавляют в салаты, супы, тушеные овощи, делают хумус и шакшуку Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, из нута готовят карри, фалафель, котлеты, а также запекают его в медовой корочке, добавляют в салаты, супы, тушеные овощи, делают хумус и шакшуку.

"Этот продукт отлично сочетается с мясом, рыбой, овощами и даже мягким сливочным сыром – целое поле для экспериментов! Кроме того, что из нута можно приготовить много вкусных блюд, этот продукт очень полезен", – подчеркнул ресторатор.

Как готовить

Для того, чтобы нут быстро приготовился, его необходимо замочить на 12 часов в холодной воде, дважды меняя воду. Процесс приготовления ускорится, если в воду добавить несколько щепоток соли и пищевой соды.

Немного соды также можно добавить непосредственно в момент варки нута, учитывая, что ее большое количество придаст продукту солоноватый и мыльный вкус.

После замачивания нут необходимо залить холодной водой и поставить вариться. После того, как вода закипит, огонь следует убавить до минимума и продолжать варить в течение часа, снимая пену.

Чтобы сократить время замачивания, нут можно залить холодной водой, поставить на большой огонь и варить в течение пяти минут, затем снять с огня и оставить на 60 минут.

Клопотенко отмечает, что замачивание нута на длительное время (более 12 часов) приведет к тому, что нут во время варки разварится, а внутри будет жестким.