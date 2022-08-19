"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ

"100 тыс. литров борща на передовую. Если быть откровенным, то у ребят на фронте беда с едой, все о горячем и домашнем только мечтают. Скоро начнется холодный сезон, поэтому прямо сейчас мы с командой "Киевского БКК" работаем, чтобы изготовить специальную рецептуру, где будут дегидрированы овощи, тушенка и заправка – ребятам останется просто смешать, залить кипятком и поесть борща. Это волнующее событие и точно приблизит победу – уверен, вы поддержите нас", – написал Хименес-Браво.
Он сообщил, что сам поедет на передовую, чтобы привезти провиант.
"Лично буду ездить по Николаевской, Харьковской и Донецкой областях, кормить ребят борщом и привозить продукты, чтобы у них все было готово для борща", – отметил телеведущий.
Хименес-Браво призвал присоединяться к проекту овощные и мясные базы.
"Вместе к победе! Слава Украине!" – написал он.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.