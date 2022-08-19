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19 августа, 2022
 
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"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ

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Хименес-Браво: Лично буду кормить ребят борщом
Хименес-Браво: Лично буду кормить ребят борщом
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 18 августа в Instagram заявил, что приготовит по специальной технологии борщ для защитников Украины.

"100 тыс. литров борща на передовую. Если быть откровенным, то у ребят на фронте беда с едой, все о горячем и домашнем только мечтают. Скоро начнется холодный сезон, поэтому прямо сейчас мы с командой "Киевского БКК" работаем, чтобы изготовить специальную рецептуру, где будут дегидрированы овощи, тушенка и заправка – ребятам останется просто смешать, залить кипятком и поесть борща. Это волнующее событие и точно приблизит победу – уверен, вы поддержите нас", – написал Хименес-Браво.

Он сообщил, что сам поедет на передовую, чтобы привезти провиант.

"Лично буду ездить по Николаевской, Харьковской и Донецкой областях, кормить ребят борщом и привозить продукты, чтобы у них все было готово для борща", – отметил телеведущий.

Хименес-Браво призвал присоединяться к проекту овощные и мясные базы.

"Вместе к победе! Слава Украине!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Украина, война, продукты, помощь, ВСУ, война России против Украины, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, борщ, ресторатор, судья, МастерШеф, рецепт, рецепты
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