"100 тыс. литров борща на передовую". Хименес-Браво инициировал проект помощи ВСУ

"100 тыс. литров борща на передовую. Если быть откровенным, то у ребят на фронте беда с едой, все о горячем и домашнем только мечтают. Скоро начнется холодный сезон, поэтому прямо сейчас мы с командой "Киевского БКК" работаем, чтобы изготовить специальную рецептуру, где будут дегидрированы овощи, тушенка и заправка – ребятам останется просто смешать, залить кипятком и поесть борща. Это волнующее событие и точно приблизит победу – уверен, вы поддержите нас", – написал Хименес-Браво.

Он сообщил, что сам поедет на передовую, чтобы привезти провиант.

"Лично буду ездить по Николаевской, Харьковской и Донецкой областях, кормить ребят борщом и привозить продукты, чтобы у них все было готово для борща", – отметил телеведущий.

Хименес-Браво призвал присоединяться к проекту овощные и мясные базы.

"Вместе к победе! Слава Украине!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ектор Хіменес-Браво (@hectorjimenezbravo)

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