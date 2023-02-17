24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео

Квиткова: Собирайтесь со мной! Фото: kvittkova / Instagram

Блогер в начале ролика предстала в нижнем белье: нюдовых трусах и облегающем топе. Она заретушировала зону сосков на видео. Квиткова надела джинсы, свитшот и куртку свободного кроя, дополнив образ белыми кедами и бежевой сумкой.

"Собирайтесь со мной!" – подписала она ролик.

Квиткова отметила, что едет на тренировку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)

Квиткова, которая недавно рассталась с мужем, украинским телеведущим Никитой Добрыниным, в День святого Валентина заявила, что главное – любить себя.

"Но... первая любовь – любовь к себе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)