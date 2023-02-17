24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео

Блогер в начале ролика предстала в нижнем белье: нюдовых трусах и облегающем топе. Она заретушировала зону сосков на видео. Квиткова надела джинсы, свитшот и куртку свободного кроя, дополнив образ белыми кедами и бежевой сумкой.
"Собирайтесь со мной!" – подписала она ролик.
Квиткова отметила, что едет на тренировку.
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Квиткова, которая недавно рассталась с мужем, украинским телеведущим Никитой Добрыниным, в День святого Валентина заявила, что главное – любить себя.
"Но... первая любовь – любовь к себе", – написала она.
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В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.