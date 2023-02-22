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22 февраля, 2023
 
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24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере

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Квиткова снялась в неглиже
Квиткова снялась в неглиже
Фото: kvittkova / Instagram

24-летний украинский блогер, победительница шоу "Холостяк" на СТБ Дарья Квиткова 21 февраля в Instagram опубликовала снимки новой фотосессии.

Квиткова снялась в черном прозрачном комплекте нижнего белья: бюстгальтере и трусах. Образ она дополнила леопардовой шубой и украшениями из желтого металла.

"Мне очень необычно видеть себя в таком леопарде, но что-то в этом есть", – отметила блогер.

"Отпадные фото!" – заявила подписчица darinakonet.

Контекст:

В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.

В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.

Теги: блогеры, фото, Дарья Квиткова, белье, блогер, бюстгальтер, трусы
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