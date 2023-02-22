24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере

Квиткова снялась в черном прозрачном комплекте нижнего белья: бюстгальтере и трусах. Образ она дополнила леопардовой шубой и украшениями из желтого металла.
"Мне очень необычно видеть себя в таком леопарде, но что-то в этом есть", – отметила блогер.
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"Отпадные фото!" – заявила подписчица darinakonet.
В 2019 году Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Летом 2021 года у пары родился первенец – Лев. Осенью 2022 года супруги обвенчались.
В январе 2023 года Квиткова призналась, что они с Добрыниным расстались.