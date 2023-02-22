Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2023
 
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Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото

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Мишина: Доброе утро!
Мишина: Доброе утро!
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 22 февраля разместила в Instagram Stories фото, снятое в ванной.

Актриса позировала в розовой велюровой футболке и черных трусах. Она снялась перед зеркалом, подняв одну ногу.

"Скажу вам, что нелегкая это работа – быть телеведущей. Но очень интересная. Доброе утро!" – написала она.


Фото: misha.k.ua / Instagram

Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина регулярно занимается спортом и демонстрирует физическую подготовку.

Контекст:

Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила актерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В 2019-м стала победительницей телешоу "Танцы со звездами" ("1+1"). В 2021 году была судьей шоу "Україна має талант" на СТБ. В февраля 2023 года Мишина стала ведущей нового шоу на канале ТЕТ – "Я люблю Україну".

Мишина одна воспитывает сына Платона. О том, кто является его отцом, актриса умалчивает.

В 2020-м Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения съемок пара жила вместе. Осенью 2021 года Мишина заявила, что рассталась со своим избранником.

Теги: актриса, Ксения Мишина, трусы, Холостячка
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