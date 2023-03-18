36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой

"Я ему недавно переслал документы – постановление о разводе – и поздравления", – сказал Остап Ступка.
Его сын пока что не комментировал официальное расставание с Логуновой. В мае 2022 года Дмитрий Ступка говорил, что они будут разводиться дистанционно.
"Мы не можем развестись в Америке, потому что я – гражданин Украины, [дочь] Богданка – гражданка Украины, а у Полины есть вид на жительство, потому что я ее прописал у бабушки в доме. Мы будем разводиться дистанционно", – отметил тогда актер.
Ступка и Логунова поженились в марте 2016 года. В апреле 2017 года у них родилась дочь Богдана.
В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстаться. Комментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".
Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. 7 апреля 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним.