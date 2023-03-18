Бульвар Шоубиз
 
18 марта, 2023
 
Новости

36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ступка и Логунова поженились в 2016 году
Ступка и Логунова поженились в 2016 году
Фото: stupka777 / Instagram

Проживающий в США 36-летний украинский актер Дмитрий Ступка официально развелся со своей женой, белорусским блогером Полиной Логуновой. Об этом 18 марта сообщил его отец, украинский актер Остап Ступка в эфире передачи "Сніданок з "1+1" на канале "1+1 Україна".

"Я ему недавно переслал документы – постановление о разводе – и поздравления",  сказал Остап Ступка.

Его сын пока что не комментировал официальное расставание с Логуновой. В мае 2022 года Дмитрий Ступка говорил, что они будут разводиться дистанционно

"Мы не можем развестись в Америке, потому что я – гражданин Украины, [дочь] Богданка – гражданка Украины, а у Полины есть вид на жительство, потому что я ее прописал у бабушки в доме. Мы будем разводиться дистанционно", – отметил тогда актер.

Контекст:

Ступка и Логунова поженились в марте 2016 года. В апреле 2017 года у них родилась дочь Богдана. 

В феврале 2021 года Логунова в эфире канала "Украина" допустила, что они с мужем могут расстатьсяКомментируя это заявление, актер сообщил, что супруга "хочет чувствовать себя девочкой, которую должны кружить, и чтобы она ничего не делала".

Осенью 2021 года Ступка вместе с женой и дочерью переехал в США. 7 апреля 2022 года супруга актера, блогер Полина Логунова заявила о расставании с ним.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Остап Ступка, Дмитрий Ступка, Полина Логунова, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Папа, ты чего? В Киеве танки, как, "не приезжай"?" – Двое братьев Мачарашвили вернулись из-за границы, встали на защиту Украины и погибли в боях с российскими оккупантами
"Папа, ты чего? В Киеве танки, как, "не приезжай"?" – Двое братьев Мачарашвили вернулись из-за границы, встали на защиту Украины и погибли в боях с российскими оккупантами
  Блогер Некоглай: В Молдове я буду работать с пророссийским населением и объяснять, что они долбо...бы. Я буду устраивать парады в честь Украины и кричать, что Россия – террористы
  Блогер Некоглай: В Молдове я буду работать с пророссийским населением и объяснять, что они долбо...бы. Я буду устраивать парады в честь Украины и кричать, что Россия – террористы
Дмитрий ГОРДОН
  Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе
  Пионтковский: Путин не шахид. Не нужны ему никакие 72 девственницы в раю. У него есть Кабаева на золотом унитазе
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 