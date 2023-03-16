51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом

"Спорт для меня уже как зависимость. Не представляю своей жизни без него", – написал он и показал, как тренируется в зале.
"Хотя нет. Представляю", – добавил 51-летний Хименес-Браво, опубликовав архивное фото, на котором он запечатлен до занятий спортом.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.