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16 марта, 2023
 
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51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом

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Хименес-Браво родился в Колумбии
Хименес-Браво родился в Колумбии
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на канале СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 15 марта в Instagram Stories показал, как выглядел, когда не занимался спортом.

"Спорт для меня уже как зависимость. Не представляю своей жизни без него", – написал он и показал, как тренируется в зале.

Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram
Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram

"Хотя нет. Представляю", – добавил 51-летний Хименес-Браво, опубликовав архивное фото, на котором он запечатлен до занятий спортом.

Фото: hectorjimenezbravo / Instagram
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Эктор Хименес-Браво, ресторатор
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