51-летний Хименес-Браво показал, как выглядел до того, как начал заниматься спортом

"Спорт для меня уже как зависимость. Не представляю своей жизни без него", – написал он и показал, как тренируется в зале.

Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram

"Хотя нет. Представляю", – добавил 51-летний Хименес-Браво, опубликовав архивное фото, на котором он запечатлен до занятий спортом.