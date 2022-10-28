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28 октября, 2022
 
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Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок

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Хименес-Браво: Не дай бог, моя мама это увидит
Хименес-Браво: Не дай бог, моя мама это увидит
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 28 октября в Instagram рассказал о своем детстве и упрекнул рестораны за нерациональное использование продуктов.

"Не дай бог, моя мама это увидит. Не дай бог, моя мама увидит, сколько еды выбрасывают повара в ресторанах. Думаю, что наказан был бы весь ресторан с официантами и барменами", – написал он.

Кулинар подчеркнул, что его детство прошло не в достатке.

"Мама работала на трех работах, чтобы прокормить троих детей. И мы научились использовать все части продуктов, а не только хорошие", – объяснил он.

Хименес-Браво признался, что его удручает то, сколько продуктов люди ежедневно выбрасывают. Как отметил он, кто-то голодает, а кто-то нерационально использует ресурсы.

"Кстати, за что люблю украинок, – они даже из рыбьей головы сделают изысканную уху, хорошенько соберут все тесто со стенок миски и никогда не выбросят хлеб", – написал он.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.

Теги: Украина, продукты, хлеб, ресторан, Эктор Хименес-Браво, телеведущий, ресторатор, мама
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