Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок

Хименес-Браво: Не дай бог, моя мама это увидит Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Не дай бог, моя мама это увидит. Не дай бог, моя мама увидит, сколько еды выбрасывают повара в ресторанах. Думаю, что наказан был бы весь ресторан с официантами и барменами", – написал он.

Кулинар подчеркнул, что его детство прошло не в достатке.

"Мама работала на трех работах, чтобы прокормить троих детей. И мы научились использовать все части продуктов, а не только хорошие", – объяснил он.

Хименес-Браво признался, что его удручает то, сколько продуктов люди ежедневно выбрасывают. Как отметил он, кто-то голодает, а кто-то нерационально использует ресурсы.

"Кстати, за что люблю украинок, – они даже из рыбьей головы сделают изысканную уху, хорошенько соберут все тесто со стенок миски и никогда не выбросят хлеб", – написал он.