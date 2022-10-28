Хименес-Браво назвал три причины, по которым любит украинок

"Не дай бог, моя мама это увидит. Не дай бог, моя мама увидит, сколько еды выбрасывают повара в ресторанах. Думаю, что наказан был бы весь ресторан с официантами и барменами", – написал он.
Кулинар подчеркнул, что его детство прошло не в достатке.
"Мама работала на трех работах, чтобы прокормить троих детей. И мы научились использовать все части продуктов, а не только хорошие", – объяснил он.
Хименес-Браво признался, что его удручает то, сколько продуктов люди ежедневно выбрасывают. Как отметил он, кто-то голодает, а кто-то нерационально использует ресурсы.
"Кстати, за что люблю украинок, – они даже из рыбьей головы сделают изысканную уху, хорошенько соберут все тесто со стенок миски и никогда не выбросят хлеб", – написал он.
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.