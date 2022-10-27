Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта

Перед приготовлением из тыквы необходимо убрать семечки Фото: depositphotos.com

Хименес-Браво показал, как готовит запеченную тыкву с нутом.

Ингредиенты: тыква маленькая – 1 шт, копченая паприка – 2 г, хмели-сунели – 2 г, кориандр молотый – 2 г, перец черный – 1 г, соль – 1 г, оливковое масло – 25 г, чеснок – 10 г, специи по 1 г, нут – 200 г, сливки 15% – 100 г (или кокосовое молоко), сливочное масло – 10 г, лимонный фреш – 10 г, руккола – 50 г, авокадо для украшения.

Тыкву нужно разрезать, убрать семечки, мазать маслом и специями и запечь в духовке.

В кастрюле растопить сливочное масло, добавить специи, измельченный чеснок, замоченный заранее нут, кокосовое молоко или сливки.

На половинки тыквы выложить нут, зелень, авокадо, полить лимонным соком.

"Идеальное блюдо для всех, кто любит овощи", – отметил Хименес-Браво.