Запеченная тыква с нутом. Рецепт сезонного блюда от эксперта

Хименес-Браво показал, как готовит запеченную тыкву с нутом.
Ингредиенты: тыква маленькая – 1 шт, копченая паприка – 2 г, хмели-сунели – 2 г, кориандр молотый – 2 г, перец черный – 1 г, соль – 1 г, оливковое масло – 25 г, чеснок – 10 г, специи по 1 г, нут – 200 г, сливки 15% – 100 г (или кокосовое молоко), сливочное масло – 10 г, лимонный фреш – 10 г, руккола – 50 г, авокадо для украшения.
Тыкву нужно разрезать, убрать семечки, мазать маслом и специями и запечь в духовке.
В кастрюле растопить сливочное масло, добавить специи, измельченный чеснок, замоченный заранее нут, кокосовое молоко или сливки.
На половинки тыквы выложить нут, зелень, авокадо, полить лимонным соком.
"Идеальное блюдо для всех, кто любит овощи", – отметил Хименес-Браво.
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Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину.
У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.