51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой

51-летний ресторатор опубликовал селфи, на котором запечатлен в плавках.

"Огонек, если заметно, зачем хожу в зал", – подписал он фото.

После снимка в плавках он разместил фото в одежде.

"Или без одежды лучше?" – обратился он к поклонникам.

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ.

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство, он получил его в мае 2021 года.

Ресторатор активно занимается спортом. До этого он выглядел вот так.