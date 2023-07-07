Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
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51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой

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Хименес-Браво: Или без одежды лучше?
Хименес-Браво: Или без одежды лучше?
Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "МастерШеф" на канале СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво 7 июля в Instagram Stories похвастал спортивной фигурой.

51-летний ресторатор опубликовал селфи, на котором запечатлен в плавках. 

"Огонек, если заметно, зачем хожу в зал",  подписал он фото.

Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram
Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram

После снимка в плавках он разместил фото в одежде.

"Или без одежды лучше?" – обратился он к поклонникам.

Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram
Скриншот: hectorjimenezbravo / Instagram

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".

11 марта Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. Он инициировал проект помощи ВСУ

У Хименеса-Браво есть украинское гражданство, он получил его в мае 2021 года.

Ресторатор активно занимается спортом. До этого он выглядел вот так.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Эктор Хименес-Браво
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