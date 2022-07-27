  68-летняя Меркель в фисташковом костюме засветилась на фестивале в Байройте вместе с 73-летним мужем. Видео

68-летняя Меркель прошлась по красной дорожке фестиваля вместе со своим мужем, 73-летним немецким химиком Йоахимом Зауэром.

Для светского мероприятия Меркель выбрала костюм фисташкового цвета, состоящий из приталенного жакета и длинной юбки.

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Контекст:

Меркель и Зауэр поженились в 1998 году. Детей у пары нет. От предыдущего брака у Зауэра есть два сына.

Меркель занимала должность канцлера с 2005 года. После 15 лет на посту она отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборах. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг. В них приняли участие 47 партий. 26 октября полномочия Меркель на посту канцлера прекратились. 2 декабря состоялась церемония, посвященная уходу Меркель с поста канцлера Германии.