Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину

Редакция журнала обратилась к представителям этих артистов, чтобы узнать причины отказа, но прокомментировать свое решение согласился лишь Элтон Джон. Он объяснил свое нежелание выступить на коронации плотным графиком, расписанным наперед.

Авторы публикации, анализируя ситуацию, отмечают, что "выступить на королевском мероприятии в 2023 году означило бы для артистов присоединиться к скандалам", которые в последнее время сопровождают Букингемский дворец.

Эксперты, с которыми побеседовали журналисты, отметили, что знаменитости отказываются от участия в коронации, так как не уверены, что это в долгосрочной PR-стратегии положительно повлияет на их имидж. Подчеркивается, что если королева Елизавета II воспринималась как "бабушка нации", то Чарльз III больше ассоциируется с "не имеющей наследия эмблемой королевской семьи".

В материале отмечается, что еще одной из причин может быть то, что коронация происходит в то время, когда "кризис стоимости жизни в Великобритании достиг опасного пика".

Резюмируя, авторы статьи пришли к выводу, что "королевская семья нуждается в музыкантах больше, чем они нужны музыкантам".