Бульвар Шоубиз
 
03 марта, 2023
 
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Адель, Элтон Джон, Spice Girls и другие британские звезды отказались выступать на коронации Чарльза III. СМИ назвали причину

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Церемония коронации Чарльза III и его жены Камиллы запланирована на 6 мая
Церемония коронации Чарльза III и его жены Камиллы запланирована на 6 мая
Фото: ЕРА

Британская группа Spice Girls, а также британские артисты Адель, Гарри Стайлс, Робби Уильямс и Элтон Джон были приглашены для выступления на коронации Чарльза III, но отказались от предложения. Об этом 1 марта сообщил журнал Rolling Stone.

Редакция журнала обратилась к представителям этих артистов, чтобы узнать причины отказа, но прокомментировать свое решение согласился лишь Элтон Джон. Он объяснил свое нежелание выступить на коронации плотным графиком, расписанным наперед. 

Авторы публикации, анализируя ситуацию, отмечают, что "выступить на королевском мероприятии в 2023 году означило бы для артистов присоединиться к скандалам", которые в последнее время сопровождают Букингемский дворец. 

Эксперты, с которыми побеседовали журналисты, отметили, что знаменитости отказываются от участия в коронации, так как не уверены, что это в долгосрочной PR-стратегии положительно повлияет на их имидж. Подчеркивается, что если королева Елизавета II воспринималась как "бабушка нации", то Чарльз III больше ассоциируется с "не имеющей наследия эмблемой королевской семьи". 

В материале отмечается, что еще одной из причин может быть то, что коронация происходит в то время, когда "кризис стоимости жизни в Великобритании достиг опасного пика". 

Резюмируя, авторы статьи пришли к выводу, что "королевская семья нуждается в музыкантах больше, чем они нужны музыкантам".

Контекст:

Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

Церемония коронации Чарльза III и его жены, королевы-консорта Камиллы запланирована на 6 мая и продлится до 8 мая включительно. Непосредственно коронация состоится в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Коронационный концерт в прямом эфире будут транслировать телеканалы BBC и BBC Studios. Весь список праздничных мероприятий опубликован здесь.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, Великобритания, королева Елизавета II, кризис, король Чарльз III, Элтон Джон, скандал, Робби Уильямс, Адель, Spice Girls, музыкант, Гарри Стайлс, церемония, коронация
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