"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей

Поводом для обращения стала одна из песен артиста, в которой тот признается в любви к Украине. Юрченко не уточнил, о какой именно песне идет речь, но накануне Дорн ко Дню Независимости презентовал композицию "Нескорена". На своей странице в Instagram он написал, что этой песней признается в любви Украине.
Юрченко в ответ намекнул Дорну на то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину тот работал в России, а сейчас выступает за границей.
"Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине?! И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор. А так – пошел на х..й, Ванька, и все с тобой мудаки", – написал Юрченко.
Дорн пока что не отреагировал на слова Юрченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру.
В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну России против Украины "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с трезубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял".
В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом".
24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.
20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины. Летом певец вместе с украинскими коллегами выступал в США.