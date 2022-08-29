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29 августа, 2022
 
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"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Юрченко Дорну: Пошел на х..й, Ванька, и все с тобой мудаки
Юрченко – Дорну: Пошел на х..й, Ванька, и все с тобой мудаки
Фото: Yurcash / Юркеш / Facebook

Фронтмен украинской группы Yurcash Юрко Юрченко, который защищает Украину от российских оккупантов в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь", 28 августа в Facebook обратился к украинскому певцу Ивану Дорну.

Поводом для обращения стала одна из песен артиста, в которой тот признается в любви к Украине. Юрченко не уточнил, о какой именно песне идет речь, но накануне Дорн ко Дню Независимости презентовал композицию "Нескорена". На своей странице в Instagram он написал, что этой песней признается в любви Украине.

Юрченко в ответ намекнул Дорну на то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину тот работал в России, а сейчас выступает за границей.

"Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине?! И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую  кровью своей смывать позор. А так  пошел на х..й, Ванька, и все с тобой мудаки",  написал Юрченко.

Дорн пока что не отреагировал на слова Юрченко.

https://www.facebook.com/Yurcash/posts/pfbid0rBaFdhND6YNGTa2xErUFNz244V2CAHrFxuVTfzrhZ6yfj7uwkpkskwpxQnsoPt3jl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

В 2014 году после начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну России против Украины "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с трезубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, певец призвал своих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

20 апреля певец анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины. Летом певец вместе с украинскими коллегами выступал в США. 

Теги: война, Иван Дорн, Карпатская Сечь, война России против Украины, Юрко Юрченко
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