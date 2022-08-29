"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей

Юрченко – Дорну: Пошел на х..й, Ванька, и все с тобой мудаки Фото: Yurcash / Юркеш / Facebook

Поводом для обращения стала одна из песен артиста, в которой тот признается в любви к Украине. Юрченко не уточнил, о какой именно песне идет речь, но накануне Дорн ко Дню Независимости презентовал композицию "Нескорена". На своей странице в Instagram он написал, что этой песней признается в любви Украине.

Юрченко в ответ намекнул Дорну на то, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину тот работал в России, а сейчас выступает за границей.

"Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине?! И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов. Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор. А так – пошел на х..й, Ванька, и все с тобой мудаки", – написал Юрченко.

Дорн пока что не отреагировал на слова Юрченко.

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