Байден перед концертом в Вашингтоне пригласил Билли Айлиш в Белый дом и познакомил со своей новой собакой

"Когда услышал, что мои друзья приехали в город с концертом, понял, что должен пригласить их в Белый дом. Рад видеть вас и вашу семью – и я рад, что вы познакомились с Командером", – подписал фото Байден, подразумевая свою новую собаку.

Контекст:

Байден занимает президентский пост с января 2021 года. Собака по кличке Командер появилась в белом доме в декабре.

Билли Айлиш родилась 18 декабря 2001 года. Она стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.

В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии "Грэмми". В 2021-м певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.

9 февраля певица выступила на арене Capital One в Вашингтоне.