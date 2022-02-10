Байден перед концертом в Вашингтоне пригласил Билли Айлиш в Белый дом и познакомил со своей новой собакой

"Когда услышал, что мои друзья приехали в город с концертом, понял, что должен пригласить их в Белый дом. Рад видеть вас и вашу семью – и я рад, что вы познакомились с Командером", – подписал фото Байден, подразумевая свою новую собаку.

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