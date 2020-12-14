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14 декабря, 2020
 
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Блондинка Асмус впервые стала брюнеткой. Фото

Российская актриса Кристина Асмус кардинально сменила имидж, превратившись из блондинки в брюнетку.

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Асмус: Я впервые в жизни покрасила волосы
Асмус: Я впервые в жизни покрасила волосы
Фото: asmuskristina / Instagram

Российская актриса Кристина Асмус 13 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена с укороченными волосами черного цвета. 

"Ну что? Как вам?" – подписала она публикацию.

 впервые в жизни покрасила волосы. Для роли", – прокомментировала она причины смены имиджа в другом посте. Асмус не уточнила, о какой роли идет речь.

Ранее актриса показала, как проходил процесс окрашивания волос.

До смены цвета волос актриса выглядела вот так:

Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". 

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У бывших супругов есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

Теги: Кристина Асмус, актриса
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