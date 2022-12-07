Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома

Боржемская посоветовала приобрести портативную газовую плиту, чтобы дома всегда была возможность приготовить теплое блюдо.

"Если у вас есть прибор, вы быстро сможете запарить овсянку с фруктами, сухофруктами и орехами, отварить яйца, разогреть лаваш с сыром. Базовые приготовленные блюда можно употреблять с овощами, сделав салат (например, капусту и морковь), добавить тунец в собственном соку. Также можете разогреть воду и заварить чай", – отметила она.

Фитнес-тренер добавила, что для людей, проживающих в частном доме, доступно приготовление пищи на открытом огне.

"На костре есть возможность сварить кашу, суп с куриным филе, запечь рыбу или мясо с овощами в фольге. Полезно и вкусно!" – написала она.

Боржемская отметила, что дома должны быть готовые продукты, содержащие полезные вещества. Источником белков могут быть: фасоль, соевое мясо или тофу, рыбные консервы (тунца, сардин, скумбрии в собственном соку), чечевица консервированная и другие бобовые. Источником жиров – сыры, орехи, оливки, маслины. Углеводов – цельнозерновые хлебцы или хлеб. По возможности следует запастись свежими овощами и фруктами. Эти продукты можно хранить на балконе, когда в доме нет света.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Боржемська Марина (@uzelkova.marina)