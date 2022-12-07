Боржемская назвала продукты, которые обязательно должны быть дома

Боржемская посоветовала приобрести портативную газовую плиту, чтобы дома всегда была возможность приготовить теплое блюдо.
"Если у вас есть прибор, вы быстро сможете запарить овсянку с фруктами, сухофруктами и орехами, отварить яйца, разогреть лаваш с сыром. Базовые приготовленные блюда можно употреблять с овощами, сделав салат (например, капусту и морковь), добавить тунец в собственном соку. Также можете разогреть воду и заварить чай", – отметила она.
Фитнес-тренер добавила, что для людей, проживающих в частном доме, доступно приготовление пищи на открытом огне.
"На костре есть возможность сварить кашу, суп с куриным филе, запечь рыбу или мясо с овощами в фольге. Полезно и вкусно!" – написала она.
Боржемская отметила, что дома должны быть готовые продукты, содержащие полезные вещества. Источником белков могут быть: фасоль, соевое мясо или тофу, рыбные консервы (тунца, сардин, скумбрии в собственном соку), чечевица консервированная и другие бобовые. Источником жиров – сыры, орехи, оливки, маслины. Углеводов – цельнозерновые хлебцы или хлеб. По возможности следует запастись свежими овощами и фруктами. Эти продукты можно хранить на балконе, когда в доме нет света.
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Боржемская родилась в Виннице в 1980 году. До войны она была экспертом программы на СТБ "Все буде добре" и тренером нескольких сезонов шоу "Зважені та щасливі" на этом же канале.
В 2018 году Боржемская рассталась с Узелковым после 20 лет семейной жизни. В браке у пары родилось двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.