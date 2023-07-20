Бойфренд Рианны выпустил кулон в виде буквы Z, созданной из танков. В сети назвали это позором, а рэпера обвинили в поддержке агрессора

Он назвал это своим дебютом в рамках сотрудничества с компанией Beats by Dre, которая занимается изготовлением наушников.

"Вы поддерживаете террористов?" – отреагировали подписчики.

"Серьезно, вы из алмазных танков совершили русский символ войны? Позор вам! Россия совершает геноцид в Украине, каждый день убивает невинных людей, создает экологические катастрофы, угрожает взорвать крупнейшую АЭС в Европе, а вы пропагандируете символ всего этого?" – написал в комментариях украинский музыкант Андрей Фрил.

"Какой позор. Чувак поддерживает убийц, насильников и идиотов", прокомментировали пост пользователи сети.

"Позор вам. Этот символ поддерживает убийства украинцев", – написали подписчики.

Контекст:

Российские войска во время вторжения в Украину использовали несколько видов маркировки своей техники. В частности, отметку Z имели подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).

В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.

Как результат – страны начали запрещать использование этой символики в качестве поддержки войны. Ее запретили в Украине, Латвии, Германии, Молдове.

Рианна и Asap Rocky состоят в отношениях с декабря 2020 года. У пары есть общий сын (2022). В феврале 2023 года певица сообщила, что вскоре вновь станет матерью.

Ни Рианна, ни ее избранник, в отличие от многих мировых знаменитостей, публично не высказывались в поддержку Украины.